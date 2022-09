Le está pasando a Julieta García, una vecina de Neuquén a quien el domingo también le vaciaron la cuenta de ahorros del banco por un monto similar:110 mil pesos. La metodología fue la misma. La firma le avisó por mail que alguien había realizado una transferencia no habitual en sus movimientos, pero no la bloqueó ni verificó que ella la haya realizado.

Como le pasó al médico, la persona era desconocida. No figuraba en la agenda de sus contactos. También un varón. Pero en otros casos fueron mujeres. Si existen o no, es un misterio para ellos.

Más víctimas banco galicia 01.jpg

En diálogo con LMCipolletti, Florencia que está de viaje en estos momentos tuvo que acercarse hasta la unidad más cercana de la provincia donde se encuentra para realizar la denuncia.

"El lunes ingreso al homebanking y me encuentro con que tenía mi cuenta casi en cero. Me dejaron 232 pesos. Al ver ese numero me desesperé, cierro la aplicación y volví a entrar. Claramente no tenía más la plata. Luego veo la transferencia hecha por una persona, donde sale su nombre y apellido, y número de CUIT. Hablo con una chica del Banco Galicia, me pasa un 0800, ellas me cargan el reclamo, y una me dice que haga la denuncia policial; que ni bien la tenga, que se las envíe para acelerar el reclamo", relató Florencia, quien reside en Cipolletti.

Después se le dio por entrar al correo personal donde advirtió lo mismo que otros: el banco le mandaba un mail para avisarle de un movimiento no habitual en su cuenta, donde también le decía que desestimara el mensaje si no era real, o bien, se pusiera en contacto con la entidad a la brevedad.

Florencia vio el mail después que le sustrajeran el dinero. No obstante ello, hizo el reclamo como todos y en su caso la respuesta del banco fue más esperanzadora. Recientemente le llegó un nuevo mail en el que se le informa que el próximo 23 de septiembre puede llegar a tener una posible solución.

Banco Galicia 02.jpg Anahí Cárdena

"Pero yo no puedo esperar al 23 de septiembre. Estoy en otra ciudad y me robaron el sueldo, con un bebé chiquito y dependiendo de que mi familia me preste plata", aclaró.

Insistió varias veces con su reclamo, hasta que en el día de hoy, a las 11, su asesora le comunicó que ya le habían acreditado su dinero. "Entré a mi cuenta y sí, estaba el dinero. De todas maneras, tuve que volver a la sucursal, pedir un desbloqueo de la cuenta, cambiar todas las claves. Es muy feo el momento que se pasa. El banco debe brindar seguridad, pero vemos que no", evaluó.

"No sacás la plata porque corres riesgo de que te roben, y en definitiva en el banco te sigue pasando lo mismo", comparó Florencia.

Distinto es el caso de la neuquina Julieta, quien todavía se encuentra a la espera de una constatación.

En su caso fueron 110 mil pesos. Recibió el mail del banco como el resto, luego constató el faltante de sus ahorros y radicó la denuncia en la Comisaría Primera. También se acercó a la sucursal neuquina, y en la ocasión se encontró con otras personas que estaban pasando por la misma situación. "A mi todavía no me devolvieron nada. No sé que están esperando y evaluando. Ni tengo una explicación", se quejó.

Consideró que es "evidente" que la seguridad del banco falló porque no hay nada que haya hecho para que ingresen a su cuenta y puedan violar tan fácilmente la cuenta. No dio claves ni contraseñas. "Es ilógico", acotó.

Ella conoce a otras seis personas más a quienes le vaciaron la cuenta, en Neuquén y Cipolletti. Algunas ya pudieron recuperar su dinero, otras no.