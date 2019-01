Se fueron de vacaciones y los ladrones aprovecharon

“Alrededor de las 21 del lunes el Comando Radioeléctrico recibió un llamado de emergencia en una casa del barrio 12 de Septiembre, sector Parque. Se trata de una vivienda que estaba desocupada porque sus propietarios están de viaje. La empleada doméstica había quedado al cuidado, con sus tareas rutinarias de limpieza. Cuando llegó por la noche encontró que habían violentado la puerta del garage e ingresado al interior de la vivienda”, relató a LM Cipolletti el jefe de la Regional Quinta, el comisario Gustavo Llanqueleo.

“La empleada doméstica había quedado al cuidado, con sus tareas rutinarias de limpieza. Cuando llegó, por la noche, encontró que habían violentado la puerta ”. Gustavo Llanqueleo Jefe de la Regional Quinta de la Policía

Hasta el momento se pudo constatar que los ladrones se llevaron tres televisores de grandes dimensiones, dos notebooks y un consola de videojuegos marca Playstation. La Policía esperará hasta que los propietarios regresen a la ciudad para poder verificar la ausencia de otras partenencias que no hayan sido contempladas por la mujer que estaba. Por los horarios en los que la empleada estuvo en la casa, se cree que el robo fue durante la tarde. “Creemos que el robo fue durante la siesta, a plena luz del día. En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística que levantó huellas, y la Brigada de Investigaciones de Cipolletti, quienes están buscando testimonios de los vecinos y los registros de las cámaras de seguridad de la zona”, dijo el jefe de la Comisaría 32, Adrián López. El comisario agregó: “Hasta el momento no hay detenidos y no sabemos en qué se movilizaron los delincuentes”.

Por la ausencia de testigos, sugiere que actuaron rápidamente y que en el lugar actuaron varios delincuentes.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal de turno Martín Pezzetta, y trascendió que la vivienda atacada es propiedad de una alta funcionaria del Poder Judicial de Neuquén.

Una zona castigada por robos y hechos violentos

La zona oeste de la ciudad, en especial los barrios Las Viñas y 12 de Septiembre, están siendo azotados por una ola de robos violentos, según aseguran los habitantes del sector. En octubre pasado una vecina del lugar sufrió un asalto en la puerta de su casa en el sector Parque. La violenta escena quedó filmada por las cámaras de seguridad de un vecino. El marido de la víctima logró identificar el auto en el centro y pudieron detener a los sospechosos. En ese mismo mes otras dos familias fueron amenazadas con armas de fuego, encerradas y asaltadas en Las Viñas. También en ese sector una mujer y su pequeño hijo fueron secuestrados el año pasado por el padre del niño, quien volcó el auto en la Ruta 151 con intención de matarlos, mientras los perseguía la Policía.

La rápida salida de la zona hacia la Ruta 151 o el centro de la ciudad es una de las razones por las que las viviendas del sector son blanco permanente de los delincuentes de la ciudad.