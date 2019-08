Se convirtió en héroe: la historia detrás del joven que salvó a una mujer y una bebé de un incendio

A Martín lo ayudó la altura -mide 1.90- y su práctica en escalada desde hace tres años, aunque fundamentalmente fue su valentía y su gran corazón. “Yo ando desde chiquito escalando techos. Hace tres años practico pero lo hago de forma recreativa. Además, viví cinco años en Catamarca y allá hay muchas montañas”, contó el joven trabajador de LM Neuquén, nacido y criado en Cipolletti.

rescate 2

Para poder llegar hasta el departamento, Martín y Alejandro Olivera -otro trabajador de LMN- pidieron entrar a la casa de unos vecinos. “Alejandro salió antes que yo y estaba gestionando con los vecinos para poder entrar por el patio de ellos. Lo que más tardó fue eso porque eran dos abuelitos. Después atravesamos el patio, de un lado teníamos vidrios en la medianera y del otro unas enredaderas gigantes. Había un techo de un quincho y ahí Ale me hizo piecito, llegué y enseguida está la cochera del edificio. Lo primero que me salió fue mirar para arriba, y lo único que me quedaba era treparme”, relató Martín, quien debió escalar dos pisos.

“No pensé mucho. Saqué a la bebé y me corrí por si explotaba algo, en ese momento pensé lo peor. La bebé estaba tranquila y cuando llegué me dí cuenta que la mujer podía salir, pero estaba shockeadísima. Además había humo y ella estaba toda tiznada”, describió.

El joven reconoció que todavía “no cae” y que fueron pocos segundos en los que actuó "por reflejo”. De la mujer a la que rescató sólo supo que se llama Romina, quien también le preguntó su nombre y le agradeció por el gran acto.

Así fue el rescate

Embed

LEÉ MÁS

Máxima tensión: joven trepó para rescatar a una mujer y una bebé de un departamento que se incendiaba