Rubén López y Luis Abramovich fueron absueltos en la causa por abuso sexual

Al sindicalista Rubén López y al ex jugador de Boca Luis Abramovich los acusaron de haber abusado sexualmente de una joven en Cipolletti.

Al sindicalista Rubén López y al ex jugador de Boca Luis Abramovich los acusaron de haber abusado sexualmente de una joven en Cipolletti. Anahi Cárdena

El ex legislador y líder del gremio de la Fruta, Rubén López, junto con el ex jugador de futbol, Luis Abramovich, quedaron absueltos por la Justicia en la causa que investigaba el abuso sexual de una joven de Cipolletti. Fundamentaron que las pruebas no fueron suficientes para condenarlos.