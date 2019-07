Mariana Chiacchio, apoderada del MST en la alianza de la izquierda, sostuvo: “Como mujer, feminista, socialista y defensora de los Derechos Humanos, me alegro de que no se permita utilizar una imagen como la del feto, que resulta claramente antiderechos. Las mujeres no somos incubadoras forzadas. Si no es deseada, la maternidad no merece llamarse así”.