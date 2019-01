Rodolfo Aguiar se bajó de su candidatura para la gobernación de Río Negro

Esta mañana Aguiar comunicó a través de sus redes sociales la decisión de no continuar en carrera por la gobernación de Río Negro. Dijo que los posibles acuerdos con fuerzas políticas habilitadas se frustraron y que la Unidad Popular (UP) finalmente no tendrá participación en los comicios convocados para el próximo 7 de abril. Tampoco competirán para la Legislatura.