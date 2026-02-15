Tensión en Río Negro: policías rechazan el aumento y anuncian acampe

Tras rechazar el aumento en cuotas, los uniformados anunciaron un acampe frente a Casa de Gobierno para este miércoles. El conflicto crece y podría escalar en los próximos días.

La fuerza policial anunció un acampe por tiempo indeterminado en la capital rionegrina

El conflicto salarial en las fuerzas de seguridad escala en Río Negro. En medio del antecedente reciente de la protesta policial que sacudió a Santa Fe, efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario rechazaron la oferta salarial del Gobierno y anunciaron un acampe por tiempo indeterminado en la capital rionegrina.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro , cuyos representantes presentaron un petitorio formal en General Roca y confirmaron que este miércoles instalarán una protesta frente a la Casa de Gobierno en Viedma.

El punto central del conflicto es el pedido de un haber inicial mínimo de $1.800.000 , cifra que, según sostienen, resulta indispensable para cubrir necesidades básicas.

Rubén Muñoz, referente del sector, advirtió que la situación es crítica: “Muchos agentes están bajo riesgo de desalojo por atrasos en alquileres y algunas familias no logran asegurar la alimentación básica”.

Además del reclamo salarial, exigen la eliminación de ítems “en negro” que, según denuncian, desfinancian la obra social y perjudican a los retirados. El acampe anunciado sería indefinido hasta obtener respuestas concretas.

La oferta del Gobierno y el punto de quiebre

El conflicto se desató tras el anuncio del Ministerio de Seguridad sobre la recomposición para febrero. La propuesta oficial contempla una mejora total del 6,79%, compuesta por un 5,2% de ajuste automático por inflación (IPC) y un 1,5% adicional específico para el sector.

Con ese esquema, el haber inicial de un agente pasó a $1.417.366, casi $400.000 por debajo de lo exigido por el Consejo.

El mayor foco de malestar radica en la modalidad de pago:

El 6% adicional se abonará en cuatro cuotas del 1,5% entre febrero y mayo.

Se otorgó un bono no remunerativo de $250.000 , pero dividido en dos pagos de $125.000.

Solo se liquidó de forma íntegra el aumento del 100% en el ítem de ayuda escolar.

Para los uniformados, el pago escalonado fue el detonante que terminó de quebrar el diálogo.

Alianzas y posible ampliación del conflicto

El Consejo confirmó además contactos con Asspur para coordinar acciones conjuntas, lo que podría ampliar el frente de conflicto estatal en la provincia.

Con la amenaza de un acampe indefinido en Viedma y el antecedente cercano de disturbios en Santa Fe, el Gobierno provincial enfrenta un escenario de alta tensión. El desenlace dependerá de si en las próximas horas se reabre la negociación o si las fuerzas avanzan con las medidas anunciadas.