Salario de cosecha para la fruta: el gremio pide aumento del 130%

A semanas de dar inicio la cosecha en el Valle, no hay definición sobre los salarios.

Las conversaciones cerraron ayer sin muchos avances. "Nosotros no vamos a ceder. El año pasado llegamos a un buen acuerdo y este año estamos en condiciones de volver a hacerlo", sentenció un referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) solicitando un estricto 'off' ante la consulta de +P. Es mucha la distancia que existe entre los números del gremio y el de los empleadores por el salario de cosecha de la temporada que está a días de comenzar.

"No se llegó a un acuerdo porque los empresarios y productores no quieren pagar lo que corresponde" agregó la fuente. En un principio, el sindicato estaba solicitando un aumento superior al 130% en relación al último salario cobrado por los cosechadores en enero de este año. El primer número que presentó el sector gremial se ubicaba en los 52.000 pesos por día de cosecha, a lo que había que sumarle todos los adicionales que corresponden.

Cabe recordar que en enero de este año, los representantes de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) terminaron de cerrar un jornal de cosecha de 22.116,50 pesos para la pasada temporada, valor que representaba un incremento interanual del 211,5%, teniendo en cuenta que el jornal de enero de 2023 se ubicó en 7.100 pesos. Para febrero de este año se acordó pagar 25.765,72 pesos (16,5% de aumento) y en marzo 29.888,23 pesos (suba del 16% respecto de febrero). El aumento computando desde el inicio de la temporada (diciembre 2023) a marzo de 2024 fue en total del 244%. También se había acordado para después del 15 de abril reunirse entre las partes para realizar una revisión y ajustar abril y mayo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, ayer no quiso hablar de valores, pero aseguró que "estamos en posiciones lejanas. Por el momento no hubo acuerdo". En otra parte de la conversación con +P remarcó "nosotros tenemos que ser precavidos en la negociación, sino los productores terminan llevando la peor parte. Pasar a un cuarto intermedio es lo más razonable para no ir a posturas difíciles de conciliar".

Consultada la CAFI para que de una reflexión y su posición en este tema, desde la cámara se limitaron a señalar "no emitimos declaraciones sobre las paritarias en desarrollo ya que la mismas pueden dificultarlas".

Techo a la suba del salario

Según trascendió de la reunión, a través de distintas fuentes que participaron -o estuvieron cerca de aquellos que concurrieron-, el gremio aceptaría bajar el valor de 52.000 pesos a 48.000 pesos el día para el cosechador. Pero este último valor también sería rechazado por la parte patronal ya que se ubica por encima de los niveles de inflación registrados en el período bajo análisis. Y los desvíos se potencian cuando se los relaciona con los distintos tipos de dólares que hoy se manejan en el mercado.

También se supo que hay una orden clara de Nación en el marco de las negociaciones: en ningún caso los índices de actualización de los salarios pueden sobrepasar los de la inflación. En ese punto, el gremio se encuentra en una real coyuntura ya que los valores que ellos propusieron inicialmente (52.000 pesos) representan aumentos del orden del 130%. Y si bien trajeron a la mesa la posibilidad de bajar el salario diario del cosechador a 48.000 pesos, el porcentaje sigue estando por encima de la estadística de precios que toma como referencia el Gobierno Nacional.

Otro de los puntos que se conversaron en la reunión, al margen del aumento salarial para la próxima cosecha de frutas, fue la modificación los índices de productividad que se manejaron hasta la fecha; es decir la cantidad de bins a recolectar que tiene que hacer un cosechador por jornada. Aquí el gremio también puso un freno a esta propuesta que vino desde el sector empleador.

En definitiva, habrá que esperar al lunes 6 de enero para tener mayores definiciones sobre el tema salarial para el sector frutícola; tres días antes de dar comienzo la cosecha de la principal variedad de pera del Valle: William's. Los representantes de los trabajadores aseguraron que, una vez definido el aumento porcentual con UATRE, el resto de los gremios (galpones de empaque y frío) acompañaran esos mismos números para los salarios de sus afilados.