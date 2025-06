Río Negro ya tiene el cronograma de sueldos de julio y el aguinaldo

El gobierno de Río Negro retomará este viernes las paritarias con los gremios ATE y UPCN que, pese a rechazar la primera oferta, no cortaron el diálogo ni definieron medidas de fuerza como sí ocurrió en la paritaria entre Unter y Educación . El Ejecutivo ofertaría sumas fijas para intentar llegar a un acuerdo y podría confirmar la fecha de pago de los sueldos de julio y el aguinaldo.

La oferta del incremento del 1% al básico con los sueldos de junio, julio y agosto no conformó a los gremios. Para UPCN, por ejemplo, es una oferta "humillante" para los trabajadores. El sindicato exigió una oferta muy superior para la reunión de hoy, por lo que no se descarta que siga el camino de Unter si el Ejecutivo no presenta una propuesta mejorada.