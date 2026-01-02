Río Bilingüe está cerca de completar lo cupos para aprender inglés: cómo anotarse

El gobierno de Río Negro dará clases online de inglés para que jóvenes y adultos tengan facilidades para encontrar empleos vinculados al turismo y la producción.

Río Negro Bilingüe el programa de enseñanza gratuita de inglés pensado para ampliar oportunidades de formación y empleabilidad para jóvenes y adultos se acerca al cupo máximo de 10 mil inscriptos . Las clases comenzarán en el primer trimestre de 2026 por lo que los interesados deben completar pronto la inscripción.

La iniciativa busca incorporar el inglés como una alfabetización clave para desempeñarse en sectores estratégicos, especialmente en contextos productivos y turísticos con creciente intercambio y demanda de capacidades lingüísticas.

El Programa Río Negro Bilingüe fue diseñado con un cupo inicial de 10.000 personas, priorizando una implementación gradual que permitiera responder a las necesidades productivas y territoriales de la provincia.

En su etapa inicial, el programa comenzó en los departamentos de San Antonio, Valcheta y Adolfo Alsina, abarcando localidades como San Antonio Oeste, San Antonio Este, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas, una zona estratégica vinculada al desarrollo energético y logístico de la provincia.

ingles rio negro (1) Río Negro busca ampliar su población bilingüe con clases gratis de inglés.

A partir de la alta demanda registrada y los requerimientos recibidos, se avanzó en una ampliación de la cobertura territorial, incorporando a la zona cordillerana, con las localidades de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón, donde el turismo constituye una de las principales actividades económicas y genera una creciente necesidad de formación en idiomas.

Por el momento, el programa mantiene este listado de localidades habilitadas, mientras que la eventual incorporación de nuevas zonas será evaluada en función de la cantidad de personas que se inscriban durante el mes de enero y de la capacidad operativa prevista para la próxima etapa de implementación.

Inscripción en enero a las clases de inglés

Durante enero continuará abierta la preinscripción para quienes quieran sumarse a la propuesta. El cierre de la preinscripción se informará próximamente y, luego, se abrirá un período de validación y notificación de los interesados para que ratifiquen su intención de cursar, paso necesario para ordenar cupos y avanzar con el inicio de la formación en el primer trimestre del año.

En paralelo, se trabaja en la elección de una plataforma que permita autogestionar la capacitación, fortaleciendo el acceso a contenidos y el seguimiento del cursado.

Toda la información del programa, requisitos y formulario de preinscripción están disponibles en el sitio oficial del programa.

Río Negro Bilingüe está pensado especialmente para: