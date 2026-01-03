Koko deja sin Expreso al Alto Valle durante enero: qué servicios siguen funcionando

Durante enero, una de las opciones más ágiles para moverse por el Alto Valle dejará de funcionar. La conectividad seguirá garantizada, pero con viajes más largos y paradas intermedias.

Con el inicio del 2026, la empresa Koko confirmó la suspensión temporal de uno de sus servicios más utilizados en el Alto Valle . Se trata del servicio Expreso , que dejará de operar durante todo el mes de enero , una decisión que impacta de manera directa en los usuarios que lo elegían por su rapidez y menor tiempo de viaje entre distintas ciudades de la región.

El servicio Expreso se consolidó como una alternativa ágil para quienes se trasladan habitualmente entre Villa Regina, General Roca y Neuquén capital , ya que permitía evitar las paradas intermedias y reducir de forma considerable la duración del trayecto. Su suspensión obligará ahora a los pasajeros a reorganizar sus viajes y optar por otras modalidades disponibles, que si bien garantizan la conectividad, implican mayores tiempos de traslado.

Desde la empresa aclararon que la medida rige desde este 2 de enero y se extenderá durante todo el mes , en el marco de una reorganización estacional del esquema de servicios. Aunque no se precisaron los motivos de fondo de la decisión, fuentes del sector señalan que enero suele presentar modificaciones en la demanda y en la operatividad , producto del receso estival y las vacaciones.

Koko Solo por enero, el servicio expreso no brindará servicio en el Alto Valle. Archivo

Qué servicios continúan funcionando

A pesar de la baja del Expreso, Koko informó que el servicio de transporte interurbano en el Alto Valle continuará garantizado a través de sus otras líneas habituales. En ese sentido, el Servicio Común será la única opción para realizar el recorrido completo entre Villa Regina y Neuquén, tanto de ida como de vuelta. Esta modalidad mantiene sus frecuencias habituales, pero se detiene en todas las localidades intermedias, lo que implica viajes más extensos.

En tanto, el servicio por Ruta Nacional 22 seguirá operando con normalidad, cubriendo exclusivamente el trayecto entre General Roca y Neuquén capital. Esta opción es utilizada principalmente por pasajeros que realizan viajes diarios o frecuentes entre ambas ciudades, y no se verá afectada por la suspensión del Expreso.

También continuará sin modificaciones el servicio por calle Alem, que conecta de manera directa General Roca con Cipolletti. Esta línea rápida se mantiene como una alternativa ágil para los usuarios de ese corredor, incluso durante la temporada de verano.

ECP COLECTIVOS (2) Las demás operaciones interurbanas de la empresa, continúan con normalidad. Estefania Petrella

Recomendaciones para los pasajeros

Desde la empresa recomendaron a los usuarios consultar los horarios antes de salir, especialmente en estos primeros días de vigencia de la medida. Debido a las altas temperaturas propias de la temporada y a posibles ajustes en los cronogramas, se sugiere acercarse a las ventanillas de las terminales para confirmar los horarios exactos del Servicio Común y evitar esperas prolongadas.

La suspensión del Expreso se suma así a una serie de cambios habituales que se registran durante el verano en el transporte interurbano del Alto Valle. Mientras tanto, los pasajeros deberán adaptarse a las opciones disponibles y prever con mayor anticipación sus traslados, al menos hasta que el servicio rápido vuelva a ponerse en funcionamiento, algo que, por ahora, la empresa anticipa recién para febrero.