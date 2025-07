Cuestionamientos en Bariloche por la adjudicación de campaña publicitaria del Emprotur

El planteo incluye una serie de observaciones que apuntan a un eventual tratamiento desigual entre los participantes. Desde la agencia reclamante indicaron que su propuesta no solo cumplía con todos los requisitos formales, sino que también superaba ampliamente en contenido, alcance y estrategia a la campaña que fue finalmente elegida. En ese sentido, solicitaron una revisión urgente del proceso y no descartaron avanzar con impugnaciones administrativas o judiciales si no obtienen una respuesta satisfactoria.