Comenzó el escrutinio para saber quién ganó las elecciones: votó más del 65% del padrón
En las escuelas de Río Negro comenzó el escrutinio provisorio para conocer quiénes son los senadores y diputados electos. La participación superó el 65%.
Cerraron las escuelas y las autoridades de mesa comenzaron con el escrutinio provisorio para conocer quiénes fueron electos para las tres bancas en Senadores y los dos representantes en Diputados que eligieron los rionegrinos. Había más de 610 mil personas habilitadas para votar y, según datos preliminares, lo hizo más del 65%. Referentes de distintos partidos políticos aseguraron que la concurrencia aumentó en las últimas horas por lo que la provincia podría llegar al promedio de participación, superando el 70%.
El nuevo sistema de votación resultó ágil, aunque la afluencia a las urnas fue mayor en las últimas dos horas por los que podrían registrarse algunas demoras en el inicio del conteo de votos en casos puntuales. Sin embargo, hay expectativas porque el recuento provisorio sea rápido teniendo en cuenta la nueva modalidad de boleta y que solo se deben contabilizar dos categorías.
En total fueron tres partidos y cuatro alianzas los participaron en la contienda electoral. Los próximos senadores y diputados por Río Negro saldrán de estas opciones:
Juntos Defendemos Río Negro (Juntos Somos Río Negro, UCR y CC-Ari)
- Senadores: Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano, Mabel Yahuar.
- Diputados: Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans, Martina Posse.
Fuerza Patria
- Senadores: Martín Soria, Ana Marks, Héctor Leineker.
- Diputados: Adriana Serquis, Leandro Costa Brutten, Zulma Romero.
La Libertad Avanza (Integrada por La Alianza Libertaria, Creo y Republicanos Unidos)
- Senadores: Lorena Villaverde, Enzo Fullone, Viviana Sánchez, Gonzalo Barbero.
- Diputados: Aníbal Tortoriello, Ailén Costa, Osvaldo Valla, Natalia Vega Soto.
Pro – Unión Republicana
- Senadores: Juan Martín, Claudia Bértora.
- Diputados: Martina Lacour, Gastón Varela, Fanny Santagni, Hernán Perafán.
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
- Senadores: Alhue Gavuzzo, Rafael Maigua, Cecilia Carrasco, Hugo Soul.
- Diputados: Gabriel Musa, Rafael Valdivieso.
Primero Río Negro
- Senadores: Ariel Rivero, Yolanda Mansilla.
- Diputados: Facundo Blanco Villalba, Gabriela Fernández.
Movimiento al Socialismo (MAS)
- Senadores: Mónica Martín, Aurelio Vázquez.
- Diputados: Aquiles Añazco Nieto, Micaela Fernández.
