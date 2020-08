“Luego de la protesta que hicimos la semana pasada, realizamos una asamblea y como no hubo respuestas por parte de las autoridades decidimos lanzar un paro total de actividades con movilización durante este viernes. El reclamo es que paguen todo lo que adeudan. Los más de 220 trabajadores nucleados en el convenio 122/75 de Sanidad Privada aún no cobran la segunda cuota del aguinaldo de diciembre del 2019 ni la primera cuota de junio de este año. Tampoco se les pagó el sueldo completo del mes de julio”, explicó Tedi López, secretario de Finanzas del gremio de ATSA.

Agregó que las autoridades sólo se han excusado diciendo que el incumplimiento de debe a que otras entidades no saldan sus deudas con el Sanatorio y no hay ingreso de dinero a la institución.

protesta sanatorio Río Negro Gentileza: Edgardo Pino

“Nosotros le reclamamos a las autoridades del Sanatorio porque ellos son quienes deben cumplir con el pago de salarios. Si a ellos no les pagan, es un problema que deben resolver. Los trabajadores no podemos estar sufriendo por los problemas que no les pertenecen”, relató López.

Añadió que el conflicto salarial incluye a 220 empleados que prestan servicios en las áreas de enfermería, maestranza, mantenimiento y laboratorio, pero que hay cerca de 80 trabajadores más de otros convenios y tercerizados que si se les pagó.

“Además, está institución tiene disponibles 12 camas que podían ser utilizadas para dar respuesta a la demanda por la crisis que generó el coronavirus, pero no las pueden utilizar porque les falta el personal que necesita”, expresó López.