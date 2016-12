Pronostican para hoy períodos de viento

Para este sábado la AIC está pronosticando una temperatura máxima entre 31º a 33º C. Viento del SSO de 5 a 45km/h.

Caluroso hoy con cielo mayormente cubierto. Ingreso de aire frío sobre la tarde y períodos de viento generalizados. Tormentas eléctricas con chaparrones en Viedma. Inestable el domingo con lluvias sobre cordillera. Descenso de la temperatura. Se mantiene templado el lunes. Cálido nuevamente a partir del martes.

Para este sábado la AIC está pronosticando una temperatura máxima entre 31º a 33º C. Viento del SSO de 5 a 45km/h.

Para mañana domingo de Navidad, cielo parcial nublado. Temperatura mínima de 11º a 13º C, máxima 26º a 28º C, viento de 25 a 45km/h del SSO.

El lunes cielo despejado. Temperatura mínima 9º a 11º C, máxima 27º a 29º C. Viento del SO de 15 a 5km/h.

Para el martes cielo despejado. Temperatura mínima 11º a 13º C, máxima 30º a 32º C. Viento de 15 a 5km/h del SO.

En tanto que para el miércoles se pronostica cielo despejado, temperatura mínima 13º a 15º C, máxima 37º a 39º C. Viento del NNO entre 5 a 35km/h.

(Fuente: Informe de la AIC 10 horas, del 24/12/2016)