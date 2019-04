Presionan a las familias para desalojar la toma

Afirman que no duermen en el predio y que la ocupación es "un capricho".

El Municipio reveló ayer que la mayoría de los ocupantes de la última toma de la Isla Jordán no duermen en el predio. Cuando cae la noche y baja la temperatura, pernoctan en la casa de algún familiar, mientras unos pocos hacen guardia en el lugar. En parte, esto es así porque hay muchos niños de por medio, a quienes no se los puede exponer a la intemperie sin riesgos para su salud. Pero más allá de los motivos que puedan esgrimir los ocupantes, para el Ejecutivo local esta circunstancia es síntoma de que la necesidad habitacional no es urgente ni extrema.