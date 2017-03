Una familia cipoleña reconoció al presunto abusador que fue escrachado en las redes sociales tras manosear a dos nenes de seis años en un barrio neuquino. Aseguran que hace 13 años intentó abusar de sus hijos en el barrio La Paz utilizando el mismo modus operandi.

Tras difundirse la noticia, una familia relató a LM Cipolletti que el joven atrapado ayer en Villa Florencia (Neuquén) había intentado abusar bajo la misma modalidad de su pequeña hija, que en aquel entonces tenía 9 años, y de un hermanito de 6. “Lo atrapé sin remera, con los pantalones abajo, e intentando arrinconar a los nenes. Hicimos la denuncia, pero nunca pasó nada porque el abuso no se concretó”, relató Laura, la madre.

Agregó que el hombre continúa viviendo a tan sólo 3 cuadras de su casa, en la zona de Arenales y España. “Una vez me lo cruce en el supermercado La Bomba, lo esperé afuera y le di una paliza. Tras la denuncia se hizo la Cámara Gesell, pero nunca hubo condena”, afirmó indignada.

Hoy cuando se viralizó el escrache por el nuevo caso de los niños neuquinos, la familia revivió los peores recuerdos. “Está igual. En aquel momento era más flaco, pero la cara la tiene intacta. No hay forma de confundirlo. Mi hija por mucho tiempo no se animaba a salir sola a la calle por su culpa. Sabemos dónde y con quién vive, y no podemos hacer nada”, expresó.

Acusan a un cipoleño de intentar abusar de dos nenes de seis años