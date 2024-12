Juicio por Otoño Uriarte: el jueves será el turno de los alegatos finales

La ultima audiencia -12da- realizada este lunes tuvo como nota destacada la breve declaración que prestó de manera espontánea Néstor Cau. No dijo mucho. Sólo que es inocente y que esta causa le trajo múltiples inconvenientes en su vida personal.

Juicio Otoño 231224.jpg

Estaba previsto que declararan cuatro testigos propuestos por cuatro abogados defensores, pero finalmente desistieron.

La jornada, cuyo inicio se había programado para las 8:30 hubiera sido breve, pero tuvo un desarrollo con diversos incidentes. Primero se demoró su inicio porque tuvieron que acomodar el mobiliario de la sala que había sido utilizado en otro espacio, informó Caruso Martín, y después no pudo arrancar por la ausencia de Maximiliano Lagos.

Su abogada Manuela Castro, quien lo asiste junto a Edgard Lucero, explicó que no lo habían podido ubicar en su domicilio de Neuquén y que no contestaba el teléfono. La jueza otorgó unos minutos para que llegara, pero como no hubo novedades lo declaró en rebeldía y pidió su captura.

Finalmente minutos después de las 12:20 Lagos entró al recinto. Después de pedir disculpas explicó que había sufrido una descompensación, debido a que padece una enfermedad crónica, y que tuvo que concurrir al hospital de la capital neuquina. Además aclaró que no se pudo comunicar porque se le dañó el teléfono.

Declaración de uno de los acusados

Reiniciada la audiencia, Caruso Martín hizo pasar a Cau para que brinde su declaración. Fue breve. Aseguró que es inocente y pidió “justicia por esa criatura”. También resaltó que estar mencionado en la causa le provocó múltiples trastornos. Destacó que falleció su madre y que lo apuñalaron. No no quiso contestar preguntas.

Reel - Declaración de un imputado en el juicio de Otoño Uriarte.mp4

Después la magistrada consultó si alguno de los otros acusados iba a declarar, y la abogada Castro anunció que Lagos lo hará el jueves, previo a los alegatos. Será el tercero en hacer uso de la palabra, porque ya lo hizo Antilaf, quien también negó haber cometido el crimen y admitió que es ladrón y asaltante. De hecho es el único que llegó al debate detenido por un delito contra la propiedad. Quedaría Jafri, pero sus defensores no dijeron nada.

Luego del breve testimonio de Cau la presidenta del tribunal consultó a las partes si accedían a realizar los alegatos finales en ese momento, pero la fiscal María Teresa Giuffrida lo rechazó, por lo que esa instancia pasó para el jueves próximo, como se había previsto.

La audiencia comenzará a las 9 y cada parte tendrá entre 40 y 50 minutos para alegar, indicó la magistrada. Si bien una acordada del Superior Tribunal de Justicia marca 25 minutos, Caruso Martín aclaró que su carácter es más flexible con el tiempo de exposiciones, según lo requiera el caso. No hubo objeciones al respecto.