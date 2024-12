Juicio por el caso Otoño Uriarte: la audiencia en vivo

Live Blog Post

Un amigo de Lagos asegura que "no cambió su forma de ser"

El segundo testigo de la defensa fue Juan Carlos Chavez, un amigo de Maximiliano Lagos. El hombre aseguró que el día de la desaparición de Otoño se cruzaron en un cíber y que se enteró de la desaparición al día siguiente. Lagos le contó que la había visto en la puerta del local y Otoño iba con una amiga, algo que ya relataron otros testigos.

Ese día: se cruzaron en un cyber. Charlaron y él se quedó jugando. Lagos iba y venía. Estaba solo. Salía a la vereda. Estaba en pareja y tenía un nene. Recién nacido.

Ante consultas de la defensa particular de Lagos, Chavez aseguró que tras la desaparición de la joven su amigo "no cambió de forma de ser", algo que -a su criterio- no es posible para un femicida. "Una persona que comete un crimen tiene un antes y un después", opinó.

El testigo consideró "muy triste que se lo haya culpado" de la desaparición de la joven, a quien dijo que no conoció.

Caraballo: con los otros no tenía vínculo. Son más grandes.