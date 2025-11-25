Imputaron al presunto colaborador del doble crimen del San Lorenzo y siguen buscando al autor

Es el hombre acusado de haberle prestado el auto y albergado en su casa al autor del atroz hecho. Quedó acusado formalmente con cuatro meses de prisión preventiva.

Alejandro Ariel Vega fue imputado y quedará cuatro meses en prisión preventiva acusado de haber prestado colaboración para que Kevin Nicolás Chávez, quien aún sigue prófugo, asesinara a Aníbal Cuerda de 54 años y Pablo Davies de 34 el lunes de la semana pasada en una casa del barrio San Lorenzo que terminó totalmente incendiada.

La resolución la tomó la jueza Agustina Bagniole en la continuidad de la audiencia de formulación de cargos que se había suspendido el viernes pasado por la falta de un video reclamado por el abogado defensor, Rubén Antiguala.

Ese material se erige como una de las pruebas de la fiscalía para acreditar que Vega colaboró para cometer el atroz hecho: le prestó uno de sus vehículos (Peugeot 208) para que Chávez fuera hasta la vivienda ubicada en la calle Río Gallegos 174, se bajara, apuñalara a Davis e iniciara el incendio que lo terminara matando, al igual que a Cuerda.

Incendio Barrio San Lorenzo 4 Personal de Bomberos apagó el incendio en la casa del barrio San Lorenzo, donde murieron dos hombres. Guillermo Uribe

Se trata de un video captado por una cámara de seguridad vecina recabado por personal de la Brigada de Investigaciones Judiciales que captó minutos después del hecho el paso lento de una camioneta Toyota color blanco similar a la que posee Vega.

Antiguala había pedido ver la filmación con un perito para refutar su validez.

Al retomar la audiencia el abogado le propuso a la Fiscalía representada por Martín Pezzetta y Gustavo Herrera que reconsideraran el carácter de indicio de la filmación porque carecía de firmeza.

Ante la negativa de la parte acusadora Antiguala recalcó que en las imágenes no se podía observar el rostro del conductor como el de su acompañante, y tampoco se lograba distinguir la chapa patente. Dijo que solo se ve a una persona delgada, para contrastar con la robustez de su defendido. También objetó la hipótesis fiscal acerca de que luego Vega se encontró con Chávez para ayudarle a descartar evidencias, pues no se sostuvo con elementos. Rechazó la formulación de cargos y pidió su libertad inmediata.

Un calco particular

El fiscal Herrero respondió que el video de la camioneta era uno de los puntos que apuntalaba la hipótesis acusatoria, pero que de todos modos aseguró que la reconocen porque tiene un calco particular.

No obstante agregó que también contaban con un caudal de información basada fundamentalmente en declaraciones de testigos que señalaban la vinculación que había entre ambos hombres. Incluso quedó corroborado que Chávez vivía en la casa de Vega, ubicada en la calle Ceferino Namuncurá 1452, a unos 200 metros del lugar del hecho. Tampoco se cuestiona que el prófugo utilizó el Peugeot 208 que pertenece a la esposa de Vega, porque también aparece en las filmaciones de las cámaras de seguridad. Incluso está confirmado que luego el atacante volvió a la casa de Vega y hasta recibió a una comisión de policías que habían comenzado la investigación.

Alejandro Vega acusado de haber colaborado con el autor del doble crimen

Para la jueza los indicios expuestos por la fiscalía tienen relevancia para imputar a Vega por el delito de homicidio agravado por alevosía mediante la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común y procurar su impunidad en grado de colaborador.

También accedió al pedido dejarlo en prisión preventiva por “riesgos procesales”. Concretamente los fiscales advirtieron que podrían influir en testigos o inducir a otros. Destacó en este aspecto que varias de las personas que entrevistaron y aportaron para avanzar en la investigación tienen miedo y se encuentran en estado de vulnerabilidad y afectados por el consumo de drogas. Recalcaron que se debe proteger la “tranquilidad espiritual” de los testigos para que declaren en el juicio.

De hecho un testigo clave, Iván Cisterna, dos días después del siniestro apareció con el 60% del cuerpo quemado. Está grave internado en Neuquén.

Antigualla se opuso a la preventiva y propuso la libertad controlada por GPS y el pago de una caución, pero fue desestimado por la magistrada.

“De acá me voy como un caballero, por la puerta grande”

Vega quedará detenido en la Comisaría 4ta hasta que el Servicio Penitenciario disponga un establecimiento carcelario para su alojamiento, donde deberá cumplir la prisión preventiva hasta la realización del juicio que, de ser hallado culpable, recibiría una pena de prisión efectiva.

Sobre el final de la audiencia pidió la palabra y se declaró inocente. Quebrado por el llanto aseguró que nunca cometería un hecho semejante y que las víctimas eran sus amigos. También aclaró que albergaba a Chávez porque andaba en la calle y tenía una hija pequeña.

También dio su versión del porqué fue al hospital a visitar a Iván Cisterna, que estaba internado en el hospital local tras ser encontrado con la mayor parte de su cuerpo quemado, lo que fue resaltado por la jueza como un fundamento para quedar en preventiva.

ECP CRIMEN BARRIO SAN LORENZO (27) Estefania Petrella

El hombre explicó que le habían incendiado un auto de su propiedad y que supuso que el herido era su ex yerno.

En las dos audiencias el hombre que se dedica al negocio de autos estuvo acompañado por su esposa, una hija y otras dos personas allegadas que en todo momento se mostraron consternados.

Cuando ya se retiraba y el policía de guardia le colocaba las esposas se acercaron para abrazarlo y brindarles palabras de aliento.

Él buscó tranquilizarlos: “De acá me hoy como un caballero, por la puerta grande”, repitió en un par de oportunidades como para que se escuchara.

Una de las jóvenes increpó a los trabajadores de prensa que tomaban fotos, pero no pasó de una queja.