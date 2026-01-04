Avioneta caída: el Ministerio Público Fiscal aportó información sobre el hecho que se investiga

La caída de una avioneta con tres ocupantes, ocurrida el domingo por la mañana, continúa siendo investigada para determinar con precisión qué originó el siniestro aéreo . La aeronave se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar del aeródromo Antoine de Saint Exupéry, ubicado camino a Las Grutas.

Sus tripulantes resultaron con lesiones que no revestían gravedad, según los primeros datos del accidente aéreo ocurrido muy cerca de San Antonio Oeste (SAO), en la zona Atlántica de Río Negro.

El hecho generó un amplio despliegue policial y de emergencias en la zona del cruce de las rutas nacionales 3 y 251 y la provincial 2 , luego de que uno de los ocupantes caminara varios kilómetros hasta una estación de servicio para pedir ayuda y alertar sobre lo ocurrido en un campo de pastizales cercano.

Con el correr de las horas se conocieron más detalles sobre el episodio. Según trascendió, los ocupantes de la avioneta —una familia oriunda de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe— habían pasado las fiestas de fin de año en Las Grutas y se disponían a regresar a su ciudad de origen cuando se produjo el incidente, poco después del despegue.

No hubo delito

De acuerdo a la información confirmada por el Ministerio Público Fiscal a LM Cipolletti, la aeronave habría sufrido un desperfecto mecánico que obligó a realizar un aterrizaje forzoso en una zona de ondulaciones y vegetación natural, a unos tres kilómetros del cruce de rutas. La avioneta, identificada con la matrícula LV-YYL, resultó con daños visibles en las alas y el fuselaje.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes asistieron a un hombre de 65 años —piloto de la nave— y a su esposa, de 61, ambos trasladados al hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste. El tercer ocupante, un joven que logró pedir auxilio tras la caída, fue atendido por golpes leves y se encontraba lúcido, al igual que el resto de los tripulantes.

Avioneta caída 040126 La avioneta cayó a pocos kilómetros tras despegar del aeródromo de San Antonio. Sus tres ocupantes fueron hospitalizados y están fuera de peligro. Informativo Hoy

Además, desde fiscalía confirmaron que no se detectó la existencia de un delito y que todos los involucrados se encontraban en buen estado general. Asimismo, se dio intervención al Gabinete de Criminalística de la Policía provincial, al médico policial y a la autoridad aeroportuaria correspondiente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía descentralizada de turno de San Antonio Oeste y de los organismos aeronáuticos competentes, que deberán determinar las causas exactas del desperfecto que derivó en la caída de la aeronave.

Además, por protocolo, también se aguardaban a integrantes de la Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación con el objetivo de determinar las causas de lo ocurrido