Polémica por un sorteo de ingreso a primer grado

La resolución del Ministerio de Educación que rige el ingreso a primer grado estipula una serie de preferencias para asignar los bancos: niños con discapacidades; egresados de salas anexas; familiares de docentes, empleados o alumnos y vivir dentro del radio geográfico asignado al establecimiento. Las tres primeras garantizan el acceso y para los demás niños anotados queda el azar, hasta completar los cupos disponibles. Sin embargo, el reglamento sólo contempla que el acto sea público. No detalla quién debe hacerlo, si la Supervisión o la escuela, ni quién se hace responsable del resultado ni la cantidad de padres necesarios para llevarlo a cabo.

Hace años, los sorteos eran internos y los colegios sólo publicaban los listados de alumnos que ingresaban. Las quejas por las suspicacias les abrieron las puertas a los padres, pero la polémica continúa.

La Escuela 33 sirve como botón de muestra. El sorteo estaba previsto para el viernes a las 10:30, pero la dirección lo hizo “por error” a las 10 con un puñado de padres. Cuando llegaron los demás, se decidió internamente hacer otro. No se consultó a Supervisión ni a los padres del primer sorteo. Para poder hacerlo, se destruyó el acta firmada por los testigos como si se tratase de un borrador sin valor, cuando se explica que se trata del documento que garantiza la transparencia del acto. Antes, se les había aclarado al segundo grupo de padres que “todo había sido legal”, que el sorteo no había incurrido en ninguna irregularidad y que su presencia no era esencial: “Por eso no se saca a un chico del sorteo porque el padre no esté”, afirmaron. Igual, se optó por un nuevo acto para calmar a los presentes.

En el Consejo, ante la consulta por la situación, los funcionarios se pasaron la responsabilidad y dieron explicaciones diferentes: “Si falta un solo papá, puede pedir que se anule y se haga un nuevo sorteo”, dijeron en la Supervisión, mientras que en la coordinación escolar aseguraron que una directora no puede anular un sorteo en forma unilateral. Sin embargo, no anticiparon cuestionamientos a la eliminación del acta firmada por los primeros testigos.

Más dudas que certezas

Antes de tiempo

Directivos de la Escuela 33 realizaron en sorteo media hora antes de lo previsto. Muchos aún no habían llegado.

Marcha atrás

Cuando comenzaron a llegar a la hora fijada, se resolvió dejar sin efecto el sorteo que ya habían realizado. La situación generó polémica entre los padres.