Nicole Neumann mostró cómo quedó su panza tras ser mamá de Cruz Urcera y reveló cómo volvió a su peso

“Esta es mi panza a un día de parida. No he visto otras después de una cuarta cesárea, pero sí puedo decir que no se desanimen jajaja”, escribió Nicole en tono reflexivo y con humor. La publicación generó cientos de comentarios positivos y fue ampliamente celebrada por sus seguidoras, muchas de las cuales se sintieron identificadas con la sinceridad de la modelo al mostrar su cuerpo sin filtros.