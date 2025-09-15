El dólar en vivo: cómo cotiza este lunes 15 de septiembre de 2025

El dólar arrancó en alza
En las pizarras del Banco Nación, este lunes, el dólar abrió a 1.475 pesos para la venta. El dólar blue estaba en 1.425 pesos. El MEP también estaba subiendo y se encontraba en 1.472,02 pesos.
Después de la pasada semana agitada, hay incertidumbre de lo que ocurra en estos días. Este lunes, Milei lanza el Presupuesto 2026.
El presidente Javier Milei presentará este lunes por la noche en cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso y el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga adelantando que buscarán conseguir que salga la ley.
En tanto, el Gobierno nacional anunció una medida que limitan a los brokers la compra de dólares financieros, luego de que el CCL tocara el último viernes los 1.478 pesos.
Se espera que todo esto impacte de alguna forma en el inicio de la semana para la cotización del dólar.
