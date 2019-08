Pablo Ostapkiewicz a LMN: "Que los relatores me digan Polaco, va a ser más fácil"

Mientras prepara el bolso para regresar a la zona, el lateral de 1,86 metros se entrena nada menos que en Lanús, donde se inició. Allí intercambia mates y charlas con Lautaro Acosta y trabaja duro con la reserva que dirige el hermano del ídolo granate, Rodrigo.

“Tengo una excelente relación con el club y algunos chicos de la Primera. Por eso me invitaron a que entrene acá”, cuenta desde la Fortaleza a LM Cipolletti.

Asegura estar recuperado de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió aquella noche en La Visera y por eso no le teme a la revisión médica. “No me preocupa; mejor, así la gente de Cipo se queda tranquila. No tengo dudas de que la paso sin problemas. Valoro mucho que todos en el Albinegro se preocuparon ese partido en el que me lesioné e incluso luego me mandaron mensajes. Lo mismo que ahora, a modo de bienvenida”, destaca el gesto de su nuevo equipo.

"Soy un jugador de marca, mi fuerte es el juego aéreo pero también tengo técnica. Le pego con las dos". Pablo Ostapkiewicz el flamante refuerzo de Cipolletti

Imitar a otro Polaco

Pablo admite que lo sedujo que “Cipo es un grande de la categoría”. “No tengo dudas de que vamos a pelear arriba”, agregó.

Como profesional que es, cree que el cruce de vereda de un rival a otro no le traerá complicaciones. “Lo tomo con tranquilidad. Hoy me toca defender esta camiseta y lo voy a hacer a muerte, como lo hice en Roca. Uno es profesional y las amistades se conservan siendo buena gente, esto es fútbol”, explicó con gran claridad.

Su apellido no es fácil de pronunciar. Por eso, les pide con la mejor onda a los hinchas y los relatores que le digan Polaco. Cuando se le recuerda que aquí dejó una gran imagen otro Polaco, Lamolla, no se achica. “Lo conozco a Marcos, esperemos hacer las cosas igual que él o mejor. Soy un defensor que siempre da el máximo, un jugador de marca, bastante técnico, que no tiene problemas de perfil”.

3 goles le convirtió al Albinegro el último año este defensor de 33 años.

d Hasta el club pifió su apellido

como el mismo jugador asume, no es un apellido fácil el suyo. tanto que hasta el club cipolletti lo escribió mal al anunciarlo por redes sociales. en lugar de ostapkiewicz, lo subieron a twitter como “ostapkiewcz”. Un pequeño detalle propio de la complejidad del nombre y para una entidad que la rompe en el marketing