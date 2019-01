Sin acuerdo posible, al gremio y a los trabajadores despedidos sólo les queda recurrir a la Justicia. “Lo estamos evaluando”, dijo ayer el secretario de Sitramuci, Omar Meza.

El gremialista asistió a la reunión junto al abogado Juan Huenumilla, y a su término sostuvo lo que inicialmente denunció: “Varios despidos son arbitrarios, no tienen justificación. En ellos la continuidad laboral depende de un coordinador o un director que, en abuso de su poder, pide tareas a los empleados que no son las habituales, violando normativas de trabajo”.

1700 empleados permanentes tiene el municipio cipoleño. Desde el Municipio aseguraron que la planta se mantendrá y que los lugares que queden vacantes por los contratos que se cayeron serán ocupados por nuevos empleados.

Meza aseguró que los informes laborales para evaluar sus desempeños no son serios y advirtió: “El derecho de defensa no se cumple. Reglamentariamente corresponde, pero el Municipio transgrede la ley laboral estatal, y el proyecto de ordenanza que presentó Sitramuci para que el trabajador pueda defenderse duerme en el Deliberante hace un año y medio”.

Dijo que el caso más paradigmático es el de un empleado de Obras Públicas, con 14 años de antigüedad como contratado, que a fin de año quedó desafectado. “Un informe semestral no puede tirar por la borda tantos años de servicio. ¿Cuánto tiempo más van a evaluar a una persona?”, se preguntó Meza.

Por su parte, la directora municipal del área Legales, Mónica Santos, explicó que todos fueron contratos a término que caducaron a fin del año pasado. “En base al desempeño, algunos se renuevan, otros no”, explicó.

Por mal desempeño

Ya lo había manifestado el propio intendente Aníbal Tortoriello cuando en diálogo con LU19 afirmó que el cese de estos contratos se debía al incumplimiento en las tareas por parte de los trabajadores.

“Siempre surge de personas que no han reunido la idoneidad. Por ese motivo es la no renovación. Acá claramente la gente que no ha tenido la idoneidad va a ser reemplazada por otros trabajadores. Hay que aclarar que no se pierden las fuentes de trabajo. Es un recambio. Es lo que pasa en cualquier trabajo cuando se descuidan las tareas”, subrayó.

“No se perderán fuentes laborales”

