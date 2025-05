Cómo son los nuevos precios de los combustibles en Neuquén

Aumento de Combustible - YPF (4).jpg Claudio Espinoza

De esta manera, destacaron que "YPF cumple con el compromiso asumido de ofrecer productos de la más alta calidad del mercado y con el acuerdo de precios con sus consumidores".

La última actualización de precios aplicada por YPF fue del 1,7% promedio a nivel nacional en el comienzo de abril, apenas por debajo del 1,9% de marzo, vinculados principalmente a la suba en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, y a los ajustes en los costos internos.

Este jueves por la mañana las pizarras de YPF en Neuquén ya mostraban los nuevos valores, y se esperaba que con el paso de las horas, el resto de las petroleras siguiera el mismo camino.

Cuáles son los nuevos precios de los combustibles

Nafta Súper: paso de $1094 a $1075.

Nafta Infinia: paso de $1354 a $1275.

Diésel: paso de $1333 a $1292.

Infinia Diésel: paso de $1601 a $1475.

Qué opinan los estacioneros de Neuquén sobre la baja de precios

La reciente baja en los precios de los combustibles fue recibida con una mezcla de alivio y preocupación entre los estacioneros neuquinos. “Está bien, por un lado, aplaudimos la baja, pero por otro afecta nuestros ingresos”, explicó Carlos Pinto, titular de la Cámara que nuclea a los expendedores de combustibles en la provincia. Es que las estaciones reciben una comisión sobre el valor de venta, y con precios más bajos, esa comisión también disminuye.

En un contexto en el que los costos operativos no ceden y los salarios siguen aumentando en línea con la inflación, Pinto advirtió que la situación obliga a repensar el modelo de ingresos del sector. “Habrá que charlar con las petroleras para acomodar ese tema”, sostuvo.

Respecto al comportamiento de los consumidores, Pinto señaló que durante el último año se sintió una baja en las ventas, aunque con una recuperación progresiva. “Todo indica que se están estabilizando tanto los precios como los volúmenes de venta”, afirmó.

Consultado sobre si la reducción de precios podría incentivar a quienes habían restringido el uso del vehículo, Pinto consideró que el impacto será relativo: “La disminución no es muy significativa, pero en algunos casos estoy seguro de que va a ayudar bastante”. Sin embargo, hizo una salvedad importante desde una perspectiva regional: “A nosotros como país no nos conviene que el petróleo siga bajando. Podemos festejar la baja del combustible, pero que no sea demasiada la baja del petróleo, sobre todo en una provincia como Neuquén”.

En cuanto al impacto laboral, el dirigente fue enfático: “Afortunadamente, no hubo necesidad de despidos. Hemos tratado por todos los medios de mantener la masa de empleados”. Este esfuerzo por preservar los puestos de trabajo se da en un contexto desafiante para el sector, que también comienza a incorporar nuevas modalidades de atención.

Finalmente, Pinto se refirió al avance del autoservicio en las estaciones de servicio, un proceso que avanza “muy lentamente, más o menos como se tenía previsto”. Algunas estaciones ya están estudiando su implementación, aunque todavía no se registra un desarrollo significativo.