Alerta en la UOCRA por 2 mil bajas en Vaca Muerta: cuáles son las empresas y de dónde viene la gente

La terminación de algunos proyectos dejó en stad by a trabajadores. Mientras tanto, un aluvión de personas llega a Añelo con esperanzas de trabajo.

El pulso de Vaca Muerta se desacelera en algunos sectores, pese a o afectar la producción final. Con la culminación de algunos proyectos y la falta de certezas de nuevas inversiones en algunas de las cadenas empresarias, casi 2 mil trabajadores de la construcción quedaron en stand by, a la espera de que se reactiven obras en los yacimientos. No están despedidos, pero tampoco tienen asegurado su futuro laboral inmediato.

obras vaca muerta.jpg Las obras en Vaca Muerta tienen finales y muchos trabajadores quedan suspendidos si no hay inversiones.

Los datos internos que maneja el gremio de la construcción indican que cerca de 2 mil trabajadores se encuentran en stand by, sobre todo, quienes que llegan todos los días a Añelo, desde distintas provincias, pero fundamentalmente los locales, que se quedaron en pausa.

Vaca Muerta: los ciclos de estabilidad laboral y las inversiones

Muchos esperan un mejor pasar laboral, ya que saben que este año, explotará el trabajo en Vaca Muerta. Pero todo viene con retraso, y la situación empieza a inquietar, tanto a los sectores gremiales, como al mismo gobierno provincial.

La preocupación es por los obreros locales, que tiene que quedarse en la casa, hasta que aparezcan nuevos proyectos. La situación ya generó incertidumbre en el sector y pone de manifiesto la necesidad de reactivar obras para garantizar el empleo en la región.

El secretario adjunto de la UOCRA y referente en Añelo, Juan Carlos Levi, expresó su preocupación por la falta de continuidad en las inversiones y admitió el parate de los 2 mil trabajadores. Lo hizo luego del reproche que padecieron los gremios, tanto UOCRA como Petroleros Privados, en el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura de Neuquén, donde se tiraron bombas de estruendo, en aliento al gobernador Rolando Figueroa.

castelli levi.jpg El ministro Lucas Castelli y Juan Carlos Levi, a cargo de la UOCRA en Vaca Muerta. Si bien avanzan en el diálogo por empleo, la decisión final de las inversiones la tienen las empresas.

“Las operadoras no están acelerando la fase de desarrollo, y eso atenta contra el trabajo en la construcción”, afirmó Levi, quien en estos días mantendrá una reunión con empresas de servicios, de las cámaras empresariales de Neuquén.

Y acotó: "Antes teníamos casi 3 mil bajas y logramos que se suban mil. Esto es dinámico, pero no teníamos previsto un parate tan largo".

Las bajas, empresa por empresa

El dirigente enfatizó la urgencia de que las empresas del sector hidrocarburífero impulsen nuevos proyectos para absorber la mano de obra actualmente paralizada.

De acuerdo a los datos internos que maneja el gremio, hay bajas laborales a la espera de reactivación. Según esos números, desde noviembre a la fecha se contabilizaron 1884 trabajadores en espera, en la bolsa de trabajo. La mayoría son de San Patricio del Chañar, Añelo, Neuquén, Centenario y Plottier.

Si bien las bajas son temporales y responden a la lógica de los convenios de UOCRA, ya empiezan a generar preocupación porque no aparecen obras nuevas. Pecom dio de baja a 765 operarios, Sacde a otros 430 y AESA a 369 operarios. A esto se suman las bajas en la empresa Milicic, que contabilizan 94, Rovella Carranza con 24, Víctor Contreras con 19, Omega con 16 bajas, C. Hermanos con 58, Simetra con 23, en Badía 15, Siscon con 17 bajas, JS SAS con 25 trabajadores en stand by, PLP con 16 y NAPAL-Muñoz-Proa, con 13 desvinculaciones temporales.

UOCRA mujeres.jpg Una cantidad importante de mujeres hay en los yacimientos, ligados a las obras de construcción.

La dinámica laboral en Vaca Muerta en las obras dentro de los yacimientos se caracteriza por contratos atados a proyectos específicos. Al finalizar una obra, los trabajadores quedan en stand-by hasta que surjan nuevas oportunidades, algo que genera períodos de inactividad que afectan su estabilidad económica.

Esta modalidad contrasta con la de otros sectores, donde los empleos suelen tener mayor continuidad, como los petroleros, que son como la "planta permanente de Vaca Muerta".

La situación también repercute en la comunidad de Añelo, que continúa recibiendo a personas en busca de oportunidades laborales. Sin embargo, la falta de proyectos activos llevó a una saturación en la oferta de servicios y viviendas, incrementando los costos de alquiler y generando un clima de tensión social.

Figueroa, mantuvo reuniones con las principales operadoras para destrabar inversiones y poner en marcha obras de infraestructura prioritarias, como la Circunvalación de Añelo. La iniciativa busca mejorar la logística en la localidad y generar empleo en el sector de la construcción. Esa es una de las alternativas a corto plazo.

Además, YPF anunció inversiones por 12.900 millones de dólares destinadas a infraestructura y explotación en Vaca Muerta, que incluyen mejoras en la conectividad y servicios de Añelo. No obstante, la materialización de estos proyectos es crucial para revertir la actual situación de stand by en la que se encuentran miles de obreros.

UOCRA: las zonas de control de los referentes

el retraso de las inversiones y los obreros parados, tamikbén atenta contra los fonclictos internos que tiene el gremio, precisamente por la falta de trabajo. En su momento, hace más de un año, en la Subsecretaría de TRabajo, se habían delineado zonas, para sellar un pacto de paz, pero todo eso se rompió, con los conflictos en Sierra Barrosa, una zona disputada por las facciones.

La meta era evitar conflictos internos y dar previsibilidad a las obras. Pero la paz se rompió con el quiebre del pacto que se firmó el 12 de abril de 2024, entre dirigentes, y representantes de empresas como Pecom, AESA, que son las que tienen un gran caudal de obreros en Vaca Muerta. De hecho, solo en Añelo hay más de 8 mil afiliados.

También se selló otro acuerdo que hicieron todos los referentes (de UOCRA nacional y sectores locales) con el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, en el contexto del programa Emplea Neuquén.

En la audiencia de conciliación del año pasado, firmada por Andrea Graff, directora de Delegaciones Confluencia de la Subsecretaría de Trabajo, se estableció que cada una de las facciones internas del gremio, o referentes, iban a tener asignada una zona.

Esto, con el fin de dar por terminado a los conflictos, y los episodios de violencia, rivalidades o temas personales. De acuerdo a esa acta, Víctor Carcar, secretario general del gremio, manejaría la zona de “Río Neuquén para acá”, haciendo referencia a una parte de la zona de la Confluencia. Juan Acsama, sería el referente del área de Tratayén y El Chañar. César Godoy, el control en Rincón de los Sauces. Natalio Benavidez, la representación en Huincul y Cutral Co. Y Juan Carlos Levi (secretario adjunto de la UOCRA), todo el ejido de Añelo hasta Cortaderas y Carranza.

Cada uno debía respetar su sector y evitar disputas. La mesa de negociación aclaró que cualquier conflicto laboral debía canalizarse a través de la Subsecretaría de Trabajo. Pero en el medio pasaron cosas y apuntaron a Cárcar de romper ese acuerdo.

La paz en el gremio es débil y el cóctel con la parálisis laboral para casi 2 mil trabajadores, es una alarma que se enciende en el medio de los yacimientos.