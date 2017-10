Murió el neuquino Edgardo Antoñana, conductor de los fines de semana de TN copy

Antoñana nació en Plaza Huincul. En una de las últimas entrevistas que le había dado a TN Show, bromeó que "conoció el paraguas recién en Buenos Aires" por lo "desértica" que es su ciudad natal.

Estudió locución en Capital Federal y se mudó a Europa durante la dictadura, donde trabajó para la BBC de Londres. También fue periodista de la revista Gente, Canal 9, Canal 7 y ATC.

Además, el conductor fue productor periodístico de Susana Giménez. Según él mismo contó, vivó esa tarea "con cierto sufrimiento". "Era un trabajo vinculado al mundo del espectáculo, al que no pertenezco. No me sentía enriquecido profesionalmente, sentía cierta postergación", le había confesado a TN Show.

Otro de sus clásicos fueron los debates deportivos al aire. En este punto, también Antoñana había reconocido que "había algo de personaje en su tono gruñón". Él sostenía que los periodistas tienen que tener un 2% actoral. Sin embargo, admitía que muchas veces se conmovía con las noticias y contó que llegó a llorar mientras presentaba notas en cámara. Edgardo aseguraba que sus enojos en TV tenían que ver con su compromiso con los temas que le preocupaban como "la injusticia, la mentira, los ventajeros, los saqueadores de la política, el maltrato a los animales y el abandono de la educación".

