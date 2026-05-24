Minuto a minuto: Cipo quiere bajar al líder en La Visera

Comienza la segunda vuelta de la fase regular en la zona 3 del Federal A. El albinegro recibe a Atenas de Río Cuarto.

Luego de tener fecha libre, Cipo vuelve a la acción recibiendo a Atenas de Río Cuarto. El cómodo líder de la zona 3 del Federal A llega a La Visera para enfrentar al equipo que dirige Fabián Enríquez y necesita la victoria.