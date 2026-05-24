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Minuto a minuto: Cipo quiere bajar al líder en La Visera

Comienza la segunda vuelta de la fase regular en la zona 3 del Federal A. El albinegro recibe a Atenas de Río Cuarto.

Minuto a minuto: Cipo quiere bajar al líder en La Visera
Omar Novoa

Luego de tener fecha libre, Cipo vuelve a la acción recibiendo a Atenas de Río Cuarto. El cómodo líder de la zona 3 del Federal A llega a La Visera para enfrentar al equipo que dirige Fabián Enríquez y necesita la victoria.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Andrés Almirón, Yago Piro, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Fernando Pettinerolli, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero y Maxi López; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: F. Enríquez.

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Atenas: Franco Pérez; Rafael Ríos, Francisco Araya, Mauricio Mansilla y Valentín Ducco; Ignacio Castro, Luciano Gutiérrez, Facundo Quiroga y Marcos Rivadero; Martín Vera y Alejo Mainero. DT: Gastón Leva.

Árbitro: Fernando Marcos

Cancha: La Visera

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