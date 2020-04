En este sentido, también mencionó que si el virus comienza a circular en el penal, los jueces serán responsables penalmente por el delito de abandono de persona. Sin embargo, en ningún momento hizo alusión a que Muñoz integrara el grupo de riesgo ante la pandemia de Covid-19.

A su turno, tanto la querella como la fiscalía se opusieron a tal medida al fundamentar que en ningún momento se citó normativa o causal que sea adecuada al caso de Muñoz. Además, resaltaron que los casos que se han revisado son aquellos en que se han encontrado causales como proximidad de agotar la condena, delitos no violentos o ser población de riesgo.

“Este no es el caso de Muñoz porque su condena es alta y recién comienza, además, los delitos fueron graves y es una persona joven y sana”, confiaron a LM Neuquén las fuentes consultadas. Además, las partes acusadoras indicaron que el espíritu de la normativa de emergencia es analizar cada caso en particular y no abrir la puerta para toda la población carcelaria de manera genérica.

Durante la audiencia, también tomó la palabra el propio condenado Pablo Muñoz. Manifestó que convive en una celda con otras siete personas, que no reciben lavandina con la frecuencia adecuada y que su detención fue injusta porque según consideró, él no había incumplido las pautas de conducta. Con respecto a ello, la fiscalía aclaró que se comprobó su incumplimiento y ello había quedado firme.

Finalmente, el tribunal de juicio, integrado por los jueces Berenguer, Gómez y González Vitale entendieron que los argumentos de la defensa eran correctos y avalaron el pedido. Además, destacaron que ante la gran presencia de control policial en las calles por el aislamiento social preventivo, el riesgo de fuga se ve disminuido. Cabe recordar que estaba con preventiva por haber violado la domiciliaria en otra oportunidad.

Ahora la fiscalía y la querella presentarán un recurso ante un tribunal de Impugnación, pero mientras tanto, Muñoz se va a su casa de General Roca.

