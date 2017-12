Los taxis no podrán tener más de cinco años de antigüedad

Los autos que prestan el servicio de taxis no podrán tener en adelante una antigüedad mayor de cinco años, es decir, la mitad que en la actualidad. La medida consta en el proyecto de modificación de la ordenanza del transporte elaborada por el Ejecutivo local y, hasta ahora, no ha tenido objeciones. De todos modos, la iniciativa está en plena etapa de recepción de críticas, que no se extenderá por mucho tiempo más.