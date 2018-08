López se va con polémica

El hijo de Rubén López anunció que el sindicalista presentará formalmente su renuncia hoy, no en la sede central sino en la seccional Fernández Oro, la cuna del poder que lo llevó primero a conducir el sindicato y, luego, a ser legislador provincial.

Ángel López, encargado de la prensa y difusión del Sindicato de la Fruta, indicó a LM Cipolletti: “La renuncia es indeclinable. Ya no pasará por la discusión del Congreso. A mi papá le hicieron una cama, por algo salen a pedirle que se vaya ahora y no antes, porque esperaban que lo condenen y vaya preso, pero no pasó. Quieren quedarse con el sindicato”.

López enfrentó dos denuncias por abuso sexual, en una fue condenado y en la otra quedó absuelto por el beneficio de la duda. No irá a prisión. También se lo investiga por malversación de los fondos de la obra social del Sindicato de la Fruta. En esa causa hay otros dirigentes imputados.

El pedido unánime por la renuncia de López llamó la atención de un opositor histórico a su gestión, el cipoleño Luis Vega, quien planteó: “¿Recién ahora se dieron cuenta de que los salarios son malos y de que la obra social anda mal? Hace 10 días nadie decía nada. Es llamativo que todos se hayan puesto de acuerdo y estén todos descontentos”.

Sin embargo, se mostró conforme con el resultado porque, según afirmó a AM740, “si la renuncia se hace efectiva, van a tener que hacer una rendición del patrimonio, y esa es la parte interesante”.

4x4 : Lo acusaron de poner a nombre del gremio una camioneta valuada en $2 millones.

Otra polémica

Las denuncias internas contra López no cesaron con su promesa de renunciar. Ayer, desde el gremio aseguraron que el ex legislador maneja una lujosa camioneta BMW que había puesto a nombre de la obra social. El vehículo está valuado en casi dos millones de pesos.

“Está a nombre del sindicato de la fruta, la coartada perfecta para justificar la compra y que los trabajadores paguen los gastos. Puede ser legal, pero no es ético”, afirmaron en el gremio.

