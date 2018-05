Para colmo, el dueño del auto recibió una multa, ya que las inspectoras de tránsito lo encontraron mal estacionado.

Según informó el damnificado a este medio, tras dejar su Gol Trend color blanco estacionado en la esquina a metros de la Universidad Nacional de Río Negro, una mujer que tenía el auto estacionado detrás suyo lo fue empujando, poco a poco, hasta dejarlo en una posición sumamente peligrosa como la intersección de dos calles.

“Y tenía un montón de espacio detrás para salir, no hay forma de que fuese porque no tuviera lugar. No sabía maniobrar, lo empujó unos cuatro o cinco metros, mínimo, y lo dejó tirado”, indicó indignado.

En un principio no sabía qué había pasado. Las inspectoras le avisaron que su auto estaba en el medio de la calle y procedieron a labrarle la multa correspondiente. En ese momento se acercó un comerciante de la cuadra y le informó que sus cámaras de seguridad habían grabado todo el incidente.

“Algún trastorno tiene la mujer, porque incluso ella me empuja el auto varias veces, cuando desde un inicio tenía como un metro detrás para salir, y me lo lleva hasta la mitad de la calle”, comentó sorprendido el hombre sobre la infractora.

En la grabación, a la que tuvo acceso LM Cipolletti, se puede ver cómo la señora en un momento se baja del vehículo, se acerca al otro y saca algo del parabrisas. Se cree que en un principio le había dejado una nota, pero finalmente cambió de decisión.

El vehículo de la mujer ya estaría identificado y podría recaer sobre ella una dura sanción. Es que la maniobra realizada fue más que temeraria y podría haber provocado una tragedia.

Ahora, el dueño del Gol deberá presentar un descargo ante la Dirección de Tránsito para que le den de baja la infracción, además de seguir en búsqueda de la culpable.

“La estuve rastreando por las redes y hasta ahora tengo la matrícula del auto, pero no su nombre”, indicó, y agregó que quiere que la manden a hacer “una clase de control de ira, como mínimo”.

