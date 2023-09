Lo engañaron, se perdió el nacimiento de su hija y está varado en Cipolletti

Mientras una de las sensibles chicas le alcanza un café calentito, comenta a LMC su desafortunado paso por la zona. "Vine hace como 2 meses. Cambiaron un poco las condiciones de repente. Ultimamente me pagaban 4500 pesos por podar casi 50 plantas diarias, no me convenía. El jueves pasado dije basta. Te alcanza apenas para comer, que está todo caro acá, no le puedo mandar plata a mi mujer que necesitamos, con una beba recién nacida", confesó el muchacho que extraña la almohada y el colchón y duerme en un banco.