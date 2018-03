Lorena (39) realizó un sinfín de denuncias judiciales, sobrados acuerdos y homologaciones donde el padre se compromete a aportar y después no lo hace, dos juicios de suspensión a prueba, criterios de oportunidad y una condena en suspenso. “Hay una cuenta judicial abierta que desde mayo pasado a hoy tiene 0,36 centavos. Cumplió dos o tres meses y después dejó de hacerlo”, reveló la mujer.

Durante estos 14 años, Lorena mantuvo a su hijo, que está cerca de cumplir los 17, cuidando niños, trabajando en una verdulería, haciendo repostería, entre otras cosas. Pero cada vez le cuesta más y ahora ya no tiene de dónde sacar para pagar los estudios de su hijo”, que cursa en un colegio técnico.

Aseguró que nunca se quedó “dormida” y reclamó por los derechos de su hijo. Pero, en esa batalla, sistemáticamente encontró todo tipo de obstáculos judiciales. En una oportunidad, convino que aporte $1500 por mes, suma que se acerca más a un “bono contribución”. Y aun así, el hombre no cumplió. Hubo, incluso, dos cuentas judiciales anteriores que se cerraron por falta de aportes.

“Este hombre (R.A.B. por sus iniciales), no solo se ríe de su hijo, sino también de las leyes, y los funcionarios judiciales que siguen el caso lo permiten, se prestan al juego. De lo contrario, no se explica que este hombre haga lo que se le antoja, mientras yo estoy como pelota de ping pong hace 14 años”, expresó Lorena.

Sabe que el padre de su hijo trabaja en relación de dependencia en una constructora de Neuquén, donde cobra por quincena. Sin embargo, nunca cumplió con los aportes. La mujer admitió que durante mucho tiempo no quiso hacer pública su situación, pero se cansó y sabe que no es la única que vive este calvario. “Cuántos casos más habrá, cuántas madres estarán tratando de mantener a sus hijos. A mí se me hace difícil con uno, no quiero imaginar la situación de aquellas que tienen varios hijos a su cargo. Y la Justicia se burla, le tira la pelota al ciudadano para que averigüe, se mueva, resuelva”, concluyó.

Nunca quiso un régimen de visitas

No lo quería ver

Lorena denunció también que el padre de su hijo nunca se interesó por cumplir un régimen de visitas. “Lo dejó muchas veces esperándolo con una mochila en su puerta, llorando”, sostuvo.

¿Impedimento de contacto?

La mujer dijo que el padre de su hijo “cada vez que lo citan, tiene la caradurez de decir que lo quiere ver”. “En una oportunidad hasta me denunció por impedimento de contacto”, manifestó.