Por estas horas, Matías Hunchuman tiene la esperanza de que finalmente no autoricen a sus hijas a salir del país sin su consentimiento dado que no partieron el miércoles en el vuelo de Neuquén a Buenos Aires de acuerdo a los pasajes presentados ante la justicia. Dijo que el diálogo con la mamá de sus hijas era bueno y sin inconvenientes, pero a partir de que se casó con su nueva pareja comenzaron los impedimentos de contacto y a ser blanco de denuncias.

“Me separé de la mamá de mis hijas en 2017. Hicimos un régimen de comunicación amplio. Desde el 2017 al 2020 no tuve problema en ver a mis hijas. Ella se juntó con su actual pareja en el 2018 y se fue a vivir a Villa Regina en el 2019. Cambió de actitud, se metió en una religión, en el 2019 para hablar o ver a mis hijas me tenía que comunicar exclusivamente con la pareja”, relató el papá.

Durante la pandemia pudo estar con ellas en junio y el resto de los meses las fue a ver a Villa Regina. “En diciembre de 2020, la mamá de mis hijas con su pareja, me hizo una perimetral y una denuncia penal. La perimetral por violencia y la penal por corrupción de menores en Neuquén. Hice el proceso con una abogada penal, fueron a la cámara Gesell y toda la causa quedó archivada en octubre de 2021 porque las nenas no dijeron nada en mi contra. Esa causa quedó archivada porque la mamá no la quiso seguir”, resumió.

Por corrupción de menores, “decía que obligaba a mis hijas a ver videos pornográficos, que las dejaba solas, eso quedó archivada en octubre de 2021. La mamá nunca continuó la causa, después se encargó de impedir de acerque a las nenas”.

Matías aseguró que a partir de ese momento comenzaron a impedirle el contacto con sus hijas. Tuvo que contratar a una abogada de Roca para por restablecer el vínculo con las pequeñas. “La mamá me hizo una denuncia de violencia hacia ella y mis hijas, cuando nunca fue así. Creí que era porque nos insultamos por teléfono con él. Me insultaba cuando quería saludar a mis hijas por teléfono para sus cumpleaños”, agregó.

El padre contó que comenzó a ir al psicólogo, que trató de manifestarle a la jueza que sentía que las nenas estaban siendo manipuladas, pero no le dieron lugar. En marzo presentó otra demanda para restablecer el régimen de visita y la justicia la postergó a octubre de 2022. “A veces es lenta la justicia”, se lamentó.

Se enteró que en octubre se fueron de Villa Regina, luego que el marido se fue a vivir a Alemania en diciembre de 2022. "Más allá de que no las veo hace dos años, en febrero fui a la policía a decir que no sé el paradero de mis hijas. La familia de ella, sus padres, tampoco saben de su paradero”, señaló.

A su casa le llegó la semana pasada un pedido de la madre para que las autorice a las nenas a viajar y radicarse a Alemania. “Ya presento a qué escuelas van a ir, qué obra social van a tener y los pasajes que compraron para mañana a la noche (por hoy). Me alertó de que la jueza le haya dado el ok. Me dijeron que me quede tranquilo que si no está la autorización de la jueza no pueden salir”, se esperanzó el papá.

Hoy no sabe el paradero de sus hijas. Más allá de la denuncia presentada por impedimento de contacto, dijo que tienen que esperar lo tiempos de la justicia, dado que la audiencia estaba prevista en principio para abril de 2023.

Padre- justicia- hijas- Alemania- régimen visita- impedimento de contacto.jpg

“Hace dos años que dejé de verlas, ella pone como que soy mal padre, cuando ella no me dejó verlas, cada vez que me acercaba, no daba la cara, ella dijo que en la escuela no me den información en Regina. Me aisló de mis hijas”, añadió.

Manutención

El padre de las nenas sostuvo que está con la manutención al día. En junio de 2020 dejó de trabajar en una empresa petrolera y les dio 1.800.000 pesos para que pudieran retirar de a 60 mil pesos por mes. No obstante, en los últimos meses depositó otros 60 mil.

“Aporté siempre desde el 2017, con el régimen de manutención, le pasé por demás. Tengo todos los recibos, pedí hasta que me saquen el 30% del neto, cuando no me deberían tocar las viandas. Nunca tuve problemas para pasar plata”, sostuvo Matías.

E indicó: “Estoy peleando para volver a tener el vínculo que tenía con mis hijas. Los que me conocen saben que andaba con ellas, se quedaban conmigo los días de franco, que las llevaba de viaje. Planteé la inquietud de que me querían sacar del círculo familiar”.

Dijo que ni su madre ni su hermana pueden ver a las nenas. Su hermana fue a dejarles cartas y verlas y la madre le dijo que se retirara o llamaría a la Policía.

“La mamá de mis hijas tuvo una hija con su pareja actual, y lo que me hace mucho ruido es que la familia de él tampoco puede ver a esa nena. Se comunicó conmigo la hermana de él porque están pasando lo mismo, no sé si radicaron una denuncia”, aseguró.

El cambió que notó en sus hijas es que "estaban muy metidas en una religión, que antes no eran así, cuando venían un poco más lo hacían con la biblia bajo el brazo. No podían ver dibujitos ni escuchar música porque no era de Dios".

“No quiero que se vayan porque quiero tener el vínculo con mis hijas. Quiero desatar este nudo, no puede ser que no pueda ver a mis hijas, que mi madre no vea a sus nietas, mi hermana a sus sobrinas e incluso su tía paterna a su sobrina. Ellos se alejaron de todas las familias”, aseguró el papá.