Lazzaretti amenazó con no seguir si Tortoriello gana la reelección

“Ya se lo había expresado al intendente, pero él creyó que fue sólo una expresión ocurrente mía. Ya transité muchos lugares del Ejecutivo municipal y provincial, en momentos de mucha conflictividad. Es una etapa cumplida en mi vida, con grandes satisfacciones. Puedo ofrecer mis conocimientos a la comunidad desde otros espacios, no necesariamente del Estado y con un cargo de funcionaria. El Estado tiene una complejidad para trabajar la problemática social que no siempre llega oportunamente a las personas. Yo creo que seré más útil en otros espacios”, enfatizó.

Agregó que está evaluando si continuará dentro de la alianza Cambiemos, o no. “Yo me corro de este lugar frente a Nación porque estoy muy enfocada en mi ciudad y la situación es muy delicada. Los argentinos estamos cansados de fórmulas económicas que no nos llevan a ningún lugar. Agustín Argibay Molina me parece una persona muy bien formada, y gran empresario de la ciudad. Me parece una excelente persona. No es fácil conducir un Deliberante, porque hay que tener espíritu de trabajo colectivo y una muñeca política también. A veces las variables político-partidaria entorpecen el trabajo en el Concejo, como me ha pasado a mí”, contó la edil.