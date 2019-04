Las pescaderías se las ven negras esta Semana Santa

Los comerciantes estiman que el precio aumentó casi un 50 por ciento respecto del 2018, y se cree que muchos fieles dejarán la tradición de lado, al menos por este año, o cambiarán el pescado por otro alimento.

Según indicó Francisco Gasparini, propietario de Puerto Sur, las ventas de carne blanca aún no arrancaron. “El fuerte para estas fechas empieza a partir del miércoles, y se incrementa el jueves y el viernes. Hasta hoy (por ayer) no se sintieron, estamos vendiendo como cualquier día normal, e incluso creo que menos. Los precios subieron de la mano con la inflación: el año pasado teníamos el filet de merluza a $160 y hoy está a $240”, relató el comerciante ubicado sobre calle Mengelle al 800.

Dijo que las variedades más económicas son las que más se venden. “Merluza y pez gallo son lo que más sale, ambos están a $240 el kilo. El primero es el más famoso de todos, y el gallo lo llevan mucho porque no tiene espinas. También vendemos hamburguesas y rebozados, a $240 el kilo, langostinos a $550, mejillones a $300, tentáculos a $300 y el tubo de calamar que cuesta $450”, comentó.

Sin pedidos ni consultas

En pescadería Cipolletti, de calle Belgrano, tampoco registraron mayores ventas para el Viernes Santo. “Aún no vendimos nada. Esperamos que vengan a comprar todos juntos a último momento. No tenemos pedidos ni consultas. Las ventas están muy por debajo de lo esperado”, contó Raúl Martínez, uno de los empleados.

En este sentido, explicó que “el pescado se volvió un producto caro, porque es inevitable trasladar todos los incrementos al precio. Aumentó el alquiler, la luz, la nafta. El año pasado pagábamos $3 mil de luz, hoy pago $20 mil. Lo que lleva la gente es merluza y gallo, a $260 y $290 el kilo”.

Se cree que las familias cipoleñas están optando por reemplazar la carne blanca por otras comidas que no tengan carne roja, para cumplir con la costumbre pero gastando poco. La mejor opción serán las pastas o menús preparados con verduras.

$240 a $260 cuesta el kilo de filet de merluza en promedio

Según explicaron los comerciantes, el valor aumentó alrededor de un 50 por ciento con respecto a la Semana Santa del año pasado. Este corte es el que más se vende de las denominadas carnes blancas. También tiene buena salida el pez gallo.

$20.000 La factura de luz de uno de los negocios

En la pescadería Cipolletti, uno de los empleados comentó que el año pasado pagaban 3 mil pesos por el suministro de energía eléctrica de Edersa. Ahora, el monto se incrementó de una manera sideral y eso los complica enormemente.

Hay menos consumo en general

Años anteriores las ventas fuertes empezaban con bastantes días de anticipación, pero el 2019 será atípico. “Esperamos que hoy repunten las ventas. Todos los locales están vendiendo poco, es algo generalizado. Los clientes que antes llevaban un kilo de merluza, hoy vienen y te piden $200. Estoy vendiendo un 30 por ciento menos de productos que años anteriores. Yo puedo sostenerme porque no tengo empleados y no estoy ubicado en el centro. De otra forma me sería imposible. Hay que ser realista: la gente tiene poca plata, el pescado es un producto caro y que llena poco la panza porque es muy acuoso. Quienes lo consumen son personas que se cuidan en la alimentación. El resto opta por otra cosa”, afirmó Gasparini. La misma situación fue advertida por otras pescaderías consultadas por LMC.

