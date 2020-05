Las inmobiliarias meten presión

En particular, afirman, resulta imperioso el regreso al trabajo para solucionar los casos de clientes que, por diferentes circunstancias y dentro del marco cuarentenario, no han podido cumplir con el pago de sus alquileres, con el consiguiente cimbronazo para los dueños de las viviendas en que viven. La Unión de Inquilinos denunció que muchas inmobiliarias no dispusieron medios electrónicos de pago, algo que los comerciantes niegan.

Además, hay trámites generales y gestiones de diverso tipo que han quedado pendientes y que no pueden permanecer más en espera de completarse.

En el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Cuarta Circunscripción ha planteado a los poderes del Estado que se permita la reapertura en forma urgente, por lo cual aguardan definiciones inmediatas.

El titular de la entidad profesional, Florentino Soules, manifestó que hay rubros a los que el Municipio ha autorizado su funcionamiento pese a que, por el tipo de prestación, se establece un contacto físico muy cercano con los clientes, lo que no acontecerá en el sector inmobiliario cuando se permita de nuevo su actividad. Sostuvo que se puede garantizar el distanciamiento sanitario, el uso de barbijo y hasta se puede impedir el ingreso a personas que presenten algún síntoma sospechoso.

Indicó que, si bien la mayoría de los clientes por alquileres ha cumplido con sus pagos, hay una porción menor que no lo ha hecho y hay que actuar con premura para llegar a un entendimiento entre las partes sobre la situación, en lo que deben trabajar las inmobiliarias. Por disposición nacional, los inquilinos pueden diferir sus pagos, si no tienen alternativa, hasta septiembre.

