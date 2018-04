Las alumnas del colegio secundario Modelo de Mármol tuvieron la semana pasada una reunión con los directivos en las que recibieron un mensaje sexista. Les pidieron cuidar el largo de las polleras para "evitar posibles abusos".

Ante ese consejo equivocado, las jóvenes pidieron ayuda a sus compañeros y este lunes ellos fueron de pollera y ellas de pantalón. Asimismo, llevaron carteles que decían, entre otras cosas: “¿La pollera es un símbolo sexual o se simboliza sexualmente?”.

Tras la original protesta los estudiantes publicaron una carta en las redes sociales. “Hoy, lxs alumnxs dieron cátedra de valores; haciendo entender a esa persona, y a las demás que la situación no era como se planteaba, luchando para la naturalización de los cuerpos, y explicando a través de un método revolucionario como la exhibición del cuerpo, que la ropa no tiene género. Las polleras no tienen que estar más cortas. Los ojos deben mirar para otro lado; y las bocas, por favor las bocas, cerrarse”, expresaron.

Según indiciaron desde la institución, "la pollera estaba muy corta, generan malestar y hay malos comentarios dando vuelta".