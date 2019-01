El Municipio no quiere bajo ningún punto de vista que se geste en Cipolletti una fábrica recuperada por sus trabajadores como la mítica Fasinpat (ex Zanon). “Es un enorme ejemplo de todo lo que no hay que hacer bajo el paraguas del Estado. Un rotundo fracaso, sin inversión y con más empleados, donde siempre la plata la pone el Estado”, sostuvo enfáticamente el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon.