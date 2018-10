La Justicia avaló la prohibición a las centrales nucleares

Iribarren pretendía que la ley fuese declarada inconstitucional para que Nación pueda construir la central nuclear acordada con el gobierno de China. Sin embargo, el STJ recordó en el fallo que el reclamo no tenía fundamento por la inexistencia de perjuicios constitucionales en la prohibición de la energía nuclear. “No basta con que quien accione cuente con un móvil genérico o abstracto, pues el Superior Tribunal de Justicia no se expide en abstracto”, explicaron los jueces en el fallo.

Los magistrados consideraron que Iribarren, en este caso puntual, no es un actor legítimo para reclamar la inconstitucionalidad de la ley. “Así como el Estado provincial no puede inmiscuirse en la organización municipal, el Municipio no puede arrogarse facultades de otros poderes; en el caso, del Poder Legislativo provincial”, dice el fallo.

La causa judicial era la gran esperanza de Cambiemos para reflotar el proyecto de la central nuclear tras el rechazo del gobernador Alberto Weretilneck -surgido de la negativa popular- y la posterior prohibición por ley.

Respecto de la cuestión nuclear, el fallo del STJ recuerda que “la Constitución reconoce en la Provincia la propiedad de los recursos naturales que se encuentren en su territorio”, por lo que es el Gobierno el que decide sobre la explotación de recursos naturales y la preservación del medioambiente.