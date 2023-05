La indemnización en dólares Jey Mammón le reclamará a Telefe por despedirlo

A pesar de tener un contrato vigente con Telefe (no se sabe si le quedan 1 o 2 temporadas más), la resolución fue tajante y no hay posibilidades de que Jey vuelva a ocupar su lugar en la televisión, al menos en ese canal. “Los anunciantes no quieren saber nada. Ya avisaron que se van si él regresa a la pantalla”, contaron desde el canal, que tomó la decisión de poner a Georgina Barbarrosa en su lugar.