La esquina de los choques

En diálogo con LM Cipolletti, contaron que ya mandaron una nota a la Municipalidad para mejorar la seguridad en el sector, pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta.

El enojo, que lleva ya varios meses, aumentó aún más la jornada de ayer cuando chocaron una moto y una camioneta Renault Oroch. Producto del impacto, una nena que iba a bordo del menor de los rodados sufrió golpes y tuvo que ser trasladada al hospital.

Ocurrió a las 13:15, en un horario en el que muchos padres llevan o retiran a sus hijos de las escuelas.

Un vecino de la zona, que ayer fue testigo del hecho, contó que la nena iba con el papá y que los dos cayeron tras el choque, aunque la peor parte se la llevó la menor. “La esquina es un peligro, desde que asfaltaron la calle España entre Perú y Arenales, los autos vienen a más velocidad y los vehículos que circulan por Perú no se percatan de que los que circulaban por España tienen prioridad”, aseguró el joven..

Ayer hubo un nuevo accidente. Esta vez colisionaron una moto y una camioneta, y una nena tuvo que ser derivada al hospital por los golpes sufridos.

Además, detalló que entre todos los vecinos presentaron una nota dirigida a autoridades municipales para evaluar la posibilidad de implementar medidas de seguridad en la peligrosa esquina. “Esperemos que se haga algo pronto, antes de que tengamos que lamentar una tragedia”, agregó. .

“Desde que asfaltaron la calle España entre Perú y Arenales, los autos vienen a más velocidad. Los que circulan por Perú no se percatan de que los otros tienen prioridad”, dijo un vecino enojado que fue testigo del choque de ayer y pide medidas de seguridad.

Los habitantes de esa zona de la ciudad aseguran que, por lo menos, hay un accidente por semana en la esquina de España y Perú y que en varios casos hubo personas con lesiones de consideración.

Respecto a la solución, la mayoría se inclina por la instalación de lomos de burro, aunque tampoco verían con malos ojos un semáforo. “Nosotros no sabemos de seguridad vial. El Municipio debe tener gente que conoce más del tema y que está capacitada para tomar una decisión al respecto. Cuál es la solución, no sabemos; pero sí que esto no puede seguir así porque los choques se repiten todo el tiempo”, comentó el mismo vecino.

Además, expresaron su preocupación por la cantidad de chicos que circulan por la zona en horario escolar.

La cara negativa del pavimento

Las obras de pavimentación en el barrio Almirante Brown eran un viejo anhelo de los vecinos de ese sector de la ciudad y, por ese motivo, celebraron su concreción. Sin embargo, la circulación por las calles con el asfalto nuevo comenzó a ser cada vez más veloz y ahora los accidentes se repiten todas las semanas. Nadie quiere volver a las calles de ripio y aseguran que el barrio cambió positivamente gracias al pavimento. Sin embargo, creen que la obra realizada debería haber estado acompañada por otras paralelas que permitan dar seguridad a los transeúntes. En ese sentido, la mayoría se volcó a favor de los reductores de velocidad.