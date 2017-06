John, el tatuador solidario

John Muñoz tiene 27 años, trabaja en el local Demente Tattoo, ubicado en calle Manuel Estrada 1153, y realiza su arte en la piel de las personas desde hace cuatro años. Y no sólo es un artista, sino también un vecino solidario que decidió ayudar a la comunidad y a aquellos que menos tienen en estos tiempos de crisis.

La idea inicial surgió hace varios meses pero la consigna era un tatuaje gratis a cambio de un alimento o un juguete. Sin embargo, los insumos para tatuar -tinta, máquinas y mano de obra- no dieron abasto y los números no cerraban, por lo que desistió, aunque no por completo. Finalmente, tomó la decisión de llevar a cabo sólo una colecta e incentivar a sus clientes, amigos y usuarios en Facebook a aportar a la causa.

“Toda la gente que está colaborando por el momento es muchísima y me siento abrumado por todos los que me han llamado, pero muy feliz. La colecta comenzó el viernes pasado, siguió el sábado pero la extendí toda la semana. Lo que más están necesitando es comida, abrigos y juguetes para los más pequeños, porque hay muchos y la realidad que están pasando debería ser diferente”, contó agradecido John.

La elección del joven tatuador de ayudar a las familias del basural de Cipolletti se debió a que, desde muy pequeño, se acercaba al lugar a buscar elementos y ver qué cosas tiraba la gente y a cuáles se les podía dar otro uso. Allí fue donde vio que la realidad era complicada y que si no era él, quizá nadie más la iba a cambiar. “También me motivó mucho la infancia dura que tuve yo a nivel personal, ese fue otro de los factores que me incentivaron a hacer esto. La difusión que está teniendo es un golazo y espero poder volver a repetirlo para el Día del Niño”, aseguró John.

Por el momento, está organizando y llevando adelante la contienda de manera solitaria, aunque algunos de sus amigos le están dando una mano para que la misión no sea tan imposible.

Su idea es salir a repartir el domingo y esperan que algún vecino pueda ayudarlos con un vehículo grande en el que puedan entrar todos los elementos. “Uno no está acostumbrado a pedir ayuda pero bueno, yo ni siquiera tengo una bici. Si alguien me quisiera dar una mano sería muy feliz”, concluyó.

Viral: La iniciativa del joven tatuador comenzó a circular rápidamente por las redes sociales.

