Invertirán $50 millones para separar la basura

Subsidiariamente, el intendente Aníbal Tortoriello no descarta hacerse de fondos municipales para levantar un galpón y comprar una cinta donde se clasifiquen los residuos sólidos urbanos (orgánicos e inorgánicos), en caso de que Nación no financie la iniciativa. Eso sí, aclaró que, por razones económicas, el Municipio no podría encarar la compra de una prensa para la reducción y el encapsulamiento de los grandes volúmenes de basura que genera la ciudad (cien toneladas diarias). “No nos da para la prensa”, sostuvo.

Inicialmente, la expectativa es que Nación financie el proyecto de forma íntegra para la instalación de una planta de separación que incluya las instalaciones completas y el equipamiento. En resumidas cuentas: galpones, dos cintas y dos prensas.

Se estima que del volumen total de basura que genera la ciudad se puede reutilizar el 20 por ciento, entre metales, plásticos y cartones. Todo lo demás es material orgánico. Por el momento, Tortoriello maneja dos alternativas: si Nación financia la totalidad del proyecto, incluidas las prensas que reducen y encapsulan los fardos de basura, de dos o tres toneladas cada una, se puede hacer un relleno sanitario en la ciudad. Pero si el presupuesto que consiguen no las incluye, instalarán las cintas de separación de residuos y enviarán el 80 por ciento de materia orgánica al complejo neuquino.

“No queremos enviar el 100% de los residuos a Neuquén, principalmente porque les queremos dar una salida laboral a las familias que hoy dependen del basural”, remarcó Tortoriello, dando respuesta a un reclamo insistente por parte de los recolectores en el último año.

En paralelo, el intendente reconoció que es necesario avanzar con un proceso de concientización social que lleva más tiempo, de modo que los vecinos se vayan acostumbrando a separar los residuos en sus hogares. En ese sentido, desde el Municipio informaron que lanzarán una prueba piloto en el centro y en el barrio El Manzanar.

Los residuos de la región, a Neuquén

El intendente Aníbal Tortoriello dijo que la idea es que, junto con otros municipios de la región, se lleven los residuos sólidos urbanos al Complejo Ambiental de Neuquén (CAN). “Cumple con todas las normas ambientales y está dentro de los tres complejos que poseen perfectas condiciones dentro del país. Tiene capacidad para recibir los residuos de la región por más de 20 años”, indicó. Y resaltó: “Esta es una salida que nos permite comenzar con el saneamiento de estos basurales aprovechando este complejo ambiental de la ciudad de Neuquén”.