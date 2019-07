El nuevo hecho delictivo que tuvo como víctima a un taxista neuquino no pasó desapercibido en esta ciudad, y los trabajadores cipoleños se pusieron a disposición de sus colegas de la vecina provincia. Aunque no se movilizaron, estaban atentos a cualquier llamado para sumarse a la protesta. En tanto, el corte en los puentes se hizo sentir fuerte, con largas colas de vehículos, no solo de turistas sino de vecinos que no estaban enterados de la medida adoptada por los trabajadores neuquinos. Muchos optaron por abandonar sus autos y continuar a pie debido a que tenían que concurrir a sus trabajos o a realizar otro tipo de actividades.