Horror: "Mi tío y mi abuelo me arruinaron la vida"

Como sus agresores eran parte de su círculo familiar, el mayor miedo de la niña era exponer las atrocidades que vivía y que no le creyeran. Sin embargo, cuando tenía 16, Jennifer no aguantó más y le contó a su mamá, en busca de ayuda.

Una condena que queda chica

Si bien en un principio no quería denunciar, tras conocer a su primera psicóloga decidió hacerlo. Finalmente en 2016, Jennifer denunció a su tío y a su abuelo por abusar de ella durante toda su niñez.

“Me saqué la lotería con mi familia porque siempre me creyeron. Cuando empecé el proceso judicial lo hice por mí, porque ya estaba cansada”, aseguró Jennifer. La joven recordó, además, que tardó en comprender que lo que estaba pasando porque cuando era pequeña “no se veía ni se escuchaba sobre abusos. Empecé a entender ya de más grande”.

Finalmente el miércoles, casi 16 años después, Luis Cauquoz -su tío- fue condenado por un tribunal a 8 años de prisión efectiva. El fiscal Andrés Azar había solicitado una pena de 10 años por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo, por el grave daño en la salud de la víctima y por la convivencia preexistente.

“Yo hubiese esperado que esté toda su vida preso. Desde mis seis años hasta ahora que yo no tuve una vida, no salía sola, me daba miedo”, aseguró la joven. Jennifer confió que durante una audiencia, al médico forense “le preguntaron si los daños eran a corto o largo plazo y el médico dijo que yo iba a tener que convivir con esto. Esto no se terminó”.

En el caso del abuelo, al ser una persona mayor de 80 años, la Justicia aún no ha iniciado el proceso. “Sé que preso no va a ir, pero aunque sea que no viva más acá. Es feo tener que cruzármelo por la calle, Senillosa es chico”, sostuvo la joven.

“Si tuviera que decirme algo a esa edad me diría que hable, por más miedo que tenga. Sé que la condena no me va a limpiar mi cabeza, pero al menos ellos no van a seguir en la calle como si nada”, expresó entre lágrimas Jennifer.

--> Tres momentos clave en 16 años

2002 - Comenzaron los abusos

Desde que tenía apenas 6 años, su tío y abuelo abusaron de ella, amenazándola con herir a sus hermanitos. Se prolongó hasta el 2008, cuando tenía 12.

2012- Pudo contar su calvario

La joven pudo contarle a su mamá lo que había sufrido. Su familia la acompañó siempre, hasta que en 2016 se animó a denunciarlos por abuso.

2018 - Obtuvo una condena el tío

El miércoles, un tribunal condenó a Luis Cauquoz a 8 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante.