Este domingo, el equipo cipoleño visitará a Independiente en Río Colorado, por la tercera fecha del grupo 5.

Frente al Carcelero fueron de menor a mayor, pero no alcanzó para una victoria. “Argentinos era lo que ya habíamos enfrentado en la final (de Liga Confluencia). Fue un partido duro, por ahí ellos apostaron a que no se juegue, a hacer el juego de ellos, y creo que les salió bien. Por ahí el primer tiempo jugamos muy mal, caímos en el juego de ellos y en el segundo hicimos las cosas un poco mejor, pero no lo suficiente para llevarnos los tres puntos”, analizó el Willy Ferreyra.

"Es un torneo muy duro, donde se mete mucho, se corre mucho y se juega poco”. Guillermo Ferreyra, Capitán de La Amistad

La Amistad sumó 4 puntos de los 6 disputados y es uno de los dos punteros de la zona, junto a los roquenses. “Creo que hasta ahora no hemos dado lo que podemos dar. Por ahí en los partidos previos al inicio de la competencia hicimos muy buenos partidos contra equipos de mayor nivel, de mayor jerarquía (Roca, Cipo e Independiente), pero este es un torneo muy duro donde se mete mucho, se corre mucho y se juega poco. Eso es algo que a La Amistad le perjudica porque tiene jugadores de buen pie”, señaló el ex arquero albinegro y del Rojo, entre otros equipos.

3 La seguidilla de partidos como visitante

El primero ya pasó y La Amistad rescató un punto ante Argentinos del Norte en el estadio Luis Maiolino.

Se viene Independiente de Río Colorado y Catriel.

El domingo, La Amistad visitará a Independiente de Río Colorado, que perdió de local en el debut y empató ante Catriel. “Creo que va a ser igual o más duro, porque ellos se van a jugar sus últimas fichas, ya va a ser su segundo partido de local y van a tener que salir a sumar de a tres, así que pienso que se van a jugar la vida. Nosotros también queremos hacer nuestro negocio, porque tenemos tres partidos en los que tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos”, señaló.

Respecto de su momento personal, Ferreyra disfruta jugar el Regional. “Es algo muy lindo, hace tres años estoy en el club y sabemos que es un torneo importante, que La Amistad se preparó para pelearlo y esperemos hacer las cosas bien, sería muy lindo para la ciudad y para un equipo que está creciendo.